Panthères du Gabon : fin des sanctions contre l'équipe et retour d'Aubameyang et Ecuele

L’équipe nationale gabonaise, éliminée dès la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, avait été frappée par des sanctions gouvernementales sans précédent après des performances jugées décevantes. Suspension de la sélection, mise à l’écart des joueurs emblématiques Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga, et dissolution du staff technique avaient plongé le football gabonais dans une période d’incertitude. Quelques jours plus tard, un tournant se dessine pour les Panthères avec l’annonce d’un retour à la normale et la réintégration des cadres du groupe.

Levée des sanctions et réintégration des joueurs clés du Gabon

Le lundi 12 janvier 2026, la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) a annoncé dans un communiqué, la fin des sanctions imposées par le gouvernement, qui concernaient la suspension de l’équipe nationale ainsi que l’exclusion de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga. Cette décision permet aux deux joueurs de réintégrer immédiatement la sélection, redonnant à l’équipe gabonaise l’expérience nécessaire pour affronter les prochaines échéances. La levée de ces mesures facilite également une préparation plus organisée et un encadrement renouvelé en vue des futurs matchs et compétitions.

Vers un nouveau staff technique et la préparation de la CAN 2027

Le Ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany, a invité la FEGAFOOT à déterminer rapidement les conditions de sélection d’un nouveau staff technique. Cette démarche vise à préparer efficacement la phase de tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. La Fédération doit désormais soumettre un plan concret pour mettre en place une équipe encadrée par un staff capable d’optimiser les performances des joueurs, y compris ceux récemment réintégrés.

La fin des sanctions et le retour des figures emblématiques de l’équipe nationale constituent un signal fort pour le football gabonais. Cela permet non seulement de stabiliser le groupe avant les prochaines échéances, mais aussi de renouer avec la confiance des supporters et des acteurs du sport dans le pays. La FEGAFOOT devra désormais conjuguer anticipation et stratégie afin que les Panthères puissent aborder les futurs défis continentaux avec un encadrement renouvelé et une équipe complète.