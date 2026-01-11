Pétrolier Marinera : les USA acceptent une demande de la Russie

Le pétrolier Marinera avait été arraisonné par les forces américaines lors d’une opération menée dans l’Atlantique Nord, au large de l’Islande. Les autorités américaines avaient justifié cette intervention par des soupçons de contournement de sanctions internationales visant des flux pétroliers jugés illicites. Le navire, suivi depuis plusieurs semaines par la garde côtière américaine, avait été immobilisé après une décision judiciaire américaine, entraînant la rétention de plusieurs membres de son équipage, dont des ressortissants russes. Cette saisie avait rapidement suscité des réactions officielles à Moscou, qui contestait la légitimité de l’opération.

USA – Russie une décision annoncée par Donald Trump

La situation a évolué après une demande formelle transmise par les autorités russes à Washington. Selon des déclarations relayées par Anadolu Agency (AA), la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué que le président américain Donald Trump avait accepté la libération de deux citoyens russes faisant partie de l’équipage du Marinera.

Moscou a exprimé sa reconnaissance à l’égard des autorités américaines pour cette décision. Les déclarations russes, reprises notamment par Reuters et The Moscow Times, ne mentionnent pas de contrepartie associée à cette libération, ni de modification officielle de la position américaine sur le dossier du navire lui-même.

Pétrolier Marinera équipage russe retour organisé par Moscou

À la suite de cette annonce, les autorités russes ont précisé qu’elles avaient engagé les démarches nécessaires pour organiser le retour rapide des deux marins concernés vers la Russie. Aucun détail n’a été communiqué sur les conditions exactes de leur détention ni sur les suites judiciaires éventuelles concernant les autres membres de l’équipage.

Du côté américain, aucune communication détaillée n’a été publiée à ce stade pour commenter cette décision. L’affaire du Marinera demeure suivie par plusieurs médias internationaux, dont Sky News et Novaya Gazeta Europe, alors que le sort du navire et les procédures en cours restent inchangés selon les informations publiques disponibles.