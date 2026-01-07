Russie: un pétrolier russe saisi par les américains

Alors que politiques et observateurs commentent encore l’arrestation de Nicolas Maduro par l’armée américaine, de nouvelles tensions viennent d’éclater, dans l’Atlantique Nord. En effet, tout près de l’Islande, un pétrole battant pavillon russe a été arrêté puis saisi par les forces armées américaines.
Cette opération est directement liée aux récents événements survenus au Vénézuéla. En effet, celle-ci s’inscrit dans le cadre des sanctions annoncées par le gouvernement américain, à l’encontre de l’ensemble des navires et entités internationales (russes et chinoises, notamment).
Un pétrolier russe saisi par les Américains
C’est aussi un changement de position de Washington à l’encontre de Moscou. Alors que Trump semblait conciliant avec Vladimir Poutine, celui-ci vient de considérablement changer de position. Déçu de la position du président russe à son encontre, notamment en ce qui concerne la fin de la guerre en Ukraine, estimant n’a “rien” donné en échange des bonnes volontés américaines, le président Trump a, semble-t-il, décidé d’accentuer la pression.
Le navire, identifié comme le Marinella, naviguait auparavant sous le nom de Bella-1. Celui-ci était sous surveillance étroite depuis plusieurs jours. Il a été intercepté alors qu’il se trouvait sur la zone économique exclusive islandaise. Selon les autorits américaines, ce navire est accusé d’avoir outrepassé les sanctions imposées à son encontre, en tentant de les contourner après être passé sous immatriculation russe.
Moscou, passablement agaçé
Cette arrestation est d’autant plus exceptionnelle que ce navire était accompagné par un sous-marin. Naturellement, cette information n’a pas été au goût de Moscou qui n’a pas manqué de le faire savoir. Le Kremlin, par la voix de ses représentants a notamment dénoncé un usage injustifié ou disproportionné de la force. Moscou a également dénoncé l’usage de la force par Washington, que le Kremlin estime contraire “aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982”.
Il ya deux camps dans l’entourage de Trump, un parti MAGA et un parti «belliciste».
La saisie des pétroliers est orchestrée par le « parti belliciste » de l’entourage de Trump. Ce parti aligne les provocations pour essayer d’amener la Russie à répondre de manière brutale, ce qui rallierait Trump à sa cause.
La Russie évite donc de répondre aux provoc’s comme la saisie de ce bateau.
Trump est dans l’immédiat, les Russes sont sur le long terme. Les actions totalement illégales des Anglo-Saxons finiront tôt ou tard par se retourner contre eux. Putin est doté d’une patience qui énerve tout le monde, y compris les Russes.
« Putin est doté d’une patience qui énerve tout le monde »
OK mais trop de patience tue la patience. Il existe un proverbe arabe qui dit que si vous laissez un chameau glisser son nez sous la tente, bientôt le chameau sera à l’intérieur de la tente.
Ne serait-il pas temps de donner un coup de poing dans le nez du chameau ?
En fait, il semblerait que les pétroliers voguais à toute vapeur vers la Russe pour évacuer des pièces de missiles sol-air, que les russes ne voulaient pas voir tomber aux mains des services américains
On va voir si poutine au jeu de « qui est le plus c… » comme il aime à le jouer en Ukraine, va se les mettre sur la table
Quant aux américains, je pense qu’ils commencent à saisir qu’ils ont des soucis à se faire avec l’équipe qui dirige chez eux
De la piraterie à l’état pur. Trump joue à celui qui a la plus grosse en provoquant ouvertement Putin.
Putin est juriste de formation. Il est légaliste. Trump le provoque en conchiant ouvertement le Droit International de manière totalement décomplexée.
Que va faire Putin ? Entrer dans le jeu de ce gros ricain de 10 ans d’âge mental ? Répondre de manière légaliste ?
Les Russes en ont marre. Poutine va devoir se décider à rentrer dans le lard *** *** *****.
De ce qui se raconte, Trump et son équipe sont dans un état d’euphorie de folie. Les « rois du monde ». Pire que Zélésky après un méga-gros pétard.
Les Chinois et les Russes attendent qu’ils aient repris contact avec le sol avant de décider de la suite ! C’est trop aléatoire de réagir face à quelqu’un qui plane.
Ce que je lis va dans le même sens. Les Russes et les Chinois attendent que les ricains redescendent, suite aux effets GI Joe.
Soit les ricains arrêtent de se sniffer les dessous de bras, soit ils commettent une erreur d’appréciation en se prenant pour ce qu’ils ne sont plus (les rois du monde).
Putin n’a pas de problème pour gérer ça. Le problème, c’est le peuple russe qui veut que Putin soit plus saignant
Si ce navire marchand avait un intérêt quelconque pour la Russie, croyez-vous qu’on fera face à ce spectacle des Américains ???
Encore que le navire est vide sans cargaison.
Depuis Août 2025 que le commandant de ce navire se la joue avec les Américains.
Ce n’est pas parce que le navire est sous pavillon Russe que c’est un navire appartenant à la Russie.
Toute la nuance.
Les bateaux de la marine marchande n’appartiennent jamais à un pays. Ils appartiennent à une compagnie qui décide de son port d’attache, où il sera enregistré. Le pavillon sera celui du pays du port d’attache.
Évidemment. Ce navire est un navire fantôme.
Il a changé de nom et est passé sous Pavillon Russe en étant en mer .
Cherchez l’erreur
Ce n’est pas un navire « fantôme ». Cette appellation grotesque signifie que le bateau est ASSURE par une compagnie autre qu’anglo-saxonne.
