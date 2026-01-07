Russie: un pétrolier russe saisi par les américains

Alors que politiques et observateurs commentent encore l’arrestation de Nicolas Maduro par l’armée américaine, de nouvelles tensions viennent d’éclater, dans l’Atlantique Nord. En effet, tout près de l’Islande, un pétrole battant pavillon russe a été arrêté puis saisi par les forces armées américaines.

Cette opération est directement liée aux récents événements survenus au Vénézuéla. En effet, celle-ci s’inscrit dans le cadre des sanctions annoncées par le gouvernement américain, à l’encontre de l’ensemble des navires et entités internationales (russes et chinoises, notamment).

Un pétrolier russe saisi par les Américains

C’est aussi un changement de position de Washington à l’encontre de Moscou. Alors que Trump semblait conciliant avec Vladimir Poutine, celui-ci vient de considérablement changer de position. Déçu de la position du président russe à son encontre, notamment en ce qui concerne la fin de la guerre en Ukraine, estimant n’a “rien” donné en échange des bonnes volontés américaines, le président Trump a, semble-t-il, décidé d’accentuer la pression.

Le navire, identifié comme le Marinella, naviguait auparavant sous le nom de Bella-1. Celui-ci était sous surveillance étroite depuis plusieurs jours. Il a été intercepté alors qu’il se trouvait sur la zone économique exclusive islandaise. Selon les autorits américaines, ce navire est accusé d’avoir outrepassé les sanctions imposées à son encontre, en tentant de les contourner après être passé sous immatriculation russe.

Moscou, passablement agaçé

Cette arrestation est d’autant plus exceptionnelle que ce navire était accompagné par un sous-marin. Naturellement, cette information n’a pas été au goût de Moscou qui n’a pas manqué de le faire savoir. Le Kremlin, par la voix de ses représentants a notamment dénoncé un usage injustifié ou disproportionné de la force. Moscou a également dénoncé l’usage de la force par Washington, que le Kremlin estime contraire “aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982”.

