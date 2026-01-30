Présidentielle au Bénin : la CENA ouvre l’accréditation des observateurs de la société civile

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) lance le processus d’accréditation des organisations de la société civile désireuses de suivre le déroulement des opérations électorales au Bénin.

Dans un communiqué, l’institution invite les structures nationales et internationales à déposer leur candidature en ligne sur la plateforme officielle dédiée. La période de soumission s’étend du 1er février au 3 mars 2026. Cette démarche concerne les organisations qui entendent déployer des observateurs sur le terrain dans le cadre du scrutin présidentiel.

Exigences pour les organisations nationales

Les ONG et institutions béninoises doivent fournir plusieurs documents attestant de leur existence légale et de leur capacité organisationnelle. Il s’agit notamment d’un engagement de capacité financière, des statuts et du règlement intérieur de l’organisme, ainsi que des pièces justificatives de reconnaissance légale. Les réseaux et coalitions doivent également présenter la liste de leurs organisations membres avec leurs coordonnées.

Chaque structure est tenue d’enregistrer en ligne les informations relatives à ses observateurs, notamment leurs noms, contacts téléphoniques et photographies. S’agissant des observateurs eux-mêmes, la CENA exige une copie d’une pièce d’identité ou d’un passeport, une photo d’identité et un engagement individuel signé. Des justificatifs de formation en observation électorale peuvent être joints au dossier lorsque disponibles.

Dispositions pour les organisations internationales

Les organisations et ONG internationales sont également concernées par cette procédure dématérialisée. Elles doivent soumettre un engagement de capacité financière ainsi qu’une liste complète de leurs observateurs, accompagnée de leurs coordonnées et photos. Pour chaque observateur, une pièce d’identité ou un passeport et une photo d’identité sont requis.

La CENA précise qu’un dispositif d’assistance accompagne le processus d’inscription. Les organisations peuvent obtenir des informations complémentaires et un appui technique directement via la plateforme d’accréditation. Un assistant WhatsApp y est intégré, et une adresse électronique dédiée au support a été mise en place.