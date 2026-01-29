Record Guinness : l’animateur ivoirien Alexis N’Dja vise 115 heures d’émission radio continue

Le record Guinness pour la plus longue émission de radio en continu par un seul animateur est actuellement détenu par George Iniabasi Essien, un animateur nigérian. Il a tenu l’antenne 105 heures consécutives sur Comfort 95.1 FM à Uyo, au Nigeria, du 27 avril au 1ᵉʳ mai 2025, marquant un exploit d’endurance et de présence médiatique sans précédent. Ce record montre la capacité d’un animateur à rester en direct tout en maintenant l’attention des auditeurs sur plusieurs jours, combinant énergie physique et maîtrise du contenu radiophonique. C’est dans cet esprit qu’Alexis N’Dja, journaliste et animateur expérimenté, s’apprête à relever un défi inédit en Côte d’Ivoire.

Alexis N’Dja et son défi ivoirien

Dans la lignée de cet exploit, Alexis N’Dja se prépare à relever un défi encore plus ambitieux en Côte d’Ivoire. À partir du 10 avril 2026, il tentera une émission radio continue de 115 heures, officiellement inscrite dans le Guinness World Records d’après ce que rapporte l’animateur Willy Dumbo sur Facebook. Journaliste, animateur et maître de cérémonie expérimenté, il a notamment travaillé à Radio Nostalgie en Côte d’Ivoire et possède une expertise dans la gestion de contenus variés à l’antenne.

Un message de réconciliation à travers la radio

Au-delà de la performance personnelle, ce marathon radiophonique portera un message d’unité et de réconciliation nationale. Alexis N’Dja souhaite utiliser ce temps d’antenne prolongé pour engager les Ivoiriens dans un dialogue symbolique à travers la radio. Maintenir 115 heures d’émission exige une préparation rigoureuse et une gestion stratégique des sujets abordés, ce qui fait de ce projet un mélange unique de performance médiatique et de mobilisation sociale.

Le record Guinness désigne le meilleur exploit officiel enregistré au niveau mondial dans un domaine précis, reconnu par les Guinness World Records après vérification et documentation rigoureuse. Si Alexis N’Dja réussit à atteindre son objectif, la Côte d’Ivoire pourrait entrer dans l’histoire des records radiophoniques tout en montrant l’impact de la radio comme outil de communication et de rapprochement entre citoyens.