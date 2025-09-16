Image du la casserole géante de Jollof rice

À Lagos, la cheffe nigériane Hilda Baci a préparé une quantité inédite de jollof rice. L’événement, reconnu par le Guinness World Records, a rassemblé des équipes de soutien et un public curieux. La performance, réalisée en septembre, a nécessité un équipement hors normes et des ressources considérables. Avec près de 9 tonnes cuisinées, le défi souligne à la fois la complexité logistique et l’impact symbolique de ces exploits culinaires.

Un défi culinaire inédit à Lagos

La tentative s’est déroulée à Victoria Island, dans la métropole de Lagos. Hilda Baci et son équipe ont utilisé un pot géant d’une capacité de plus de 22 000 litres, spécialement conçu pour supporter le poids du riz, des sauces et de l’eau. Selon les organisateurs, environ 200 sacs de riz basmati ont été transformés, représentant plus de 4 000 kilogrammes de grains bruts. L’ajout des liquides et assaisonnements a porté le poids total du plat à 8 780 kilogrammes, soit environ 16 600 portions individuelles. La cuisson, qui s’est étalée sur neuf heures, a également mobilisé près de 1 200 kilogrammes de gaz.

Au-delà de l’aspect technique, ce type de record illustre le rôle croissant des initiatives culinaires dans la mise en valeur du patrimoine local. Le jollof rice, plat emblématique en Afrique de l’Ouest, est au cœur de débats culturels entre plusieurs pays de la région. L’exploit de Lagos renforce la visibilité de cette recette au niveau international et constitue une opportunité pour les acteurs du tourisme et de la gastronomie. Une plateforme spécialisée en actualités culinaires pourrait prochainement revenir sur cette préparation hors normes.

Une cheffe déjà familière des records

Originaire du sud du Nigeria, Hilda Effiong Bassey, plus connue sous le nom de Hilda Baci, s’est fait connaître grâce à un autre défi spectaculaire. En 2023, elle avait tenu un « cook-a-thon » de plus de 93 heures de cuisine ininterrompue, une performance également homologuée par le Guinness World Records. Ce parcours a contribué à en faire une figure populaire, suivie par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux.

Les records Guinness reposent sur une procédure stricte : présence de juges, vérification des mesures, certification du poids et respect de conditions logistiques précises. Ces étapes expliquent pourquoi certaines tentatives sont ajustées ou invalidées partiellement, comme cela avait été le cas lors de son premier exploit où les heures effectives reconnues différaient de celles annoncées initialement. Ces règlements visent à assurer la comparabilité des records dans le temps et entre les différents pays. Pour des plateformes dédiées à la gastronomie ou au divertissement, ces récits offrent une matière riche à exploiter. Le nouveau record de Lagos confirme la volonté de la cheffe de pousser toujours plus loin les limites de son art culinaire et d’inscrire le jollof rice dans une dimension mondiale.