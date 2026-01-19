Sénégal : Dakar en attente du retour des nouveaux champions d’Afrique

La capitale sénégalaise s’apprête à vivre des heures de forte mobilisation à l’annonce du retour des Lions du Sénégal. Dans les rues comme sur les réseaux sociaux, l’enthousiasme est palpable, nourri par la perspective d’un accueil populaire d’ampleur et par la portée historique d’un deuxième titre continental. Les autorités ont d’ores et déjà donné le ton, appelant à une célébration à la hauteur de l’exploit.

Retour des Lions et appel à la mobilisation nationale

Le Sénégal vient de décrocher sa deuxième Coupe d’Afrique des nations après quatre finales disputées en 2002, 2019, 2022 et 2026. Ce nouveau sacre consolide la place de la sélection dans l’histoire du football africain et explique l’élan populaire observé à l’approche de l’arrivée des joueurs à Dakar.

Pour marquer l’événement, le Président de la République du Sénégal a décrété la journée de lundi fériée. En annonçant cette mesure, le chef de l’État a lancé un message clair à la population, invitant à une mobilisation massive autour de l’équipe nationale. Cette décision vise à permettre au plus grand nombre de participer aux célébrations et à reconnaître l’ampleur de la performance réalisée par les Lions.

Accueil des Lions à Dakar, souvenirs de 2022 et attentes actuelles

Le souvenir du premier sacre continental reste vif. En février 2022, le retour des joueurs avait provoqué une affluence exceptionnelle dès leur arrivée à l’aéroport de Yoff. Un cortège avait ensuite traversé plusieurs axes majeurs de Dakar, accompagné par des milliers de supporters jusqu’au Palais de la République, transformant la ville en vaste espace de célébration.

Aujourd’hui, les attentes sont comparables. Les modalités officielles de l’accueil doivent être précisées dans les prochaines heures, mais l’anticipation d’un rassemblement d’envergure ne fait guère de doute. La combinaison d’un deuxième titre continental, d’une journée fériée et d’un appel explicite à la mobilisation crée les conditions d’une forte participation populaire.

Au-delà des festivités, ce retour symbolise une continuité dans les succès de la sélection et renforce le lien entre l’équipe nationale et son public. Dakar se prépare ainsi à revivre des scènes de liesse, portées par une génération de joueurs désormais solidement installée parmi les références du football africain.