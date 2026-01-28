Sénégal : La FSF, le coach et des joueurs auditionnés par la CAF

La Fédération sénégalaise de football a officiellement franchi une nouvelle étape dans le dossier né de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Face à l’attention soutenue de l’opinion sportive, l’instance dirigeante du football sénégalais a comparu devant les organes disciplinaires de la Confédération africaine de football, à la suite des événements survenus lors de l’ultime match remporté par les Lions.

Une finale victorieuse sous tension

Le Sénégal a décroché le trophée continental en s’imposant 1-0 face au Maroc lors de la finale disputée à la CAN 2025. Cette victoire sportive n’a toutefois pas dissipé les crispations apparues en toute fin de rencontre. Un penalty accordé dans les dernières minutes en faveur de Brahim Diaz a provoqué une réaction immédiate des joueurs sénégalais, qui ont quitté la pelouse pour marquer leur désaccord.

Les Lions ont estimé que certaines décisions arbitrales leur avaient été défavorables, pointant notamment l’absence de recours à l’assistance vidéo pour examiner un but sénégalais précédemment annulé. Ces faits ont nourri une vive polémique et conduit les autorités du football africain à s’emparer du dossier pour examiner d’éventuels manquements disciplinaires.

Publicité

Défense de la FSF et des Lions

Saisie à la fois par les rapports officiels du match et par les réserves introduites par la Fédération royale marocaine de football, la Confédération africaine de football a convoqué la Fédération Sénégalaise de Football devant son jury disciplinaire. L’audience s’est tenue le mardi 27 janvier 2026.

La FSF s’est présentée avec une équipe juridique conduite par son secrétaire général, assisté de Maître Seydou Diagne. Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont également été entendus. Tous ont exposé leurs arguments et répondu aux questions du jury.

À l’issue des auditions, l’instance disciplinaire de la Confédération Africaine de Football a décidé de mettre l’affaire en délibéré. La décision finale doit être communiquée dans un délai de quarante-huit heures, tel que fixé par la présidente du jury.

En attendant cette notification, la FSF a choisi de communiquer avec sobriété, confirmant sa participation à la procédure et rappelant que l’ensemble des acteurs concernés ont pu faire valoir leurs moyens de défense. Le football sénégalais, champion d’Afrique sur le terrain, reste désormais suspendu à l’issue disciplinaire de ce dossier sensible, dont les conséquences immédiates seront connues dans les prochains jours.