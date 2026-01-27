Sénégal : Partenariat consolidé avec le Maroc malgré les remous sportifs

L’actualité sénégalo-marocaine de ce début de semaine est marquée par une séquence diplomatique dense, portée par la signature de nouveaux accords de coopération à Rabat. Alors que les débats liés à la finale de la Coupe d’Afrique des nations continuent d’alimenter les discussions, les autorités des deux pays ont choisi d’afficher une volonté claire de renforcer leurs relations sur des bases concrètes et structurantes.

Accords de coopération sectoriels et leviers économiques

Les nouveaux engagements portent notamment sur les infrastructures portuaires, la fiscalité, les finances publiques, l’enseignement supérieur, l’économie numérique, l’énergie, l’agriculture, la santé animale ou encore la sécurité routière. À travers ces domaines, Dakar et Rabat cherchent à renforcer les capacités techniques de leurs administrations, à fluidifier les échanges et à encourager des partenariats industriels ciblés.

Les autorités marocaines ont insisté sur le caractère opérationnel de ces accords, destinés à produire des effets mesurables à court et moyen terme. Côté sénégalais, l’accent a été mis sur la complémentarité des expertises et sur la nécessité de traduire ces engagements en projets concrets, en particulier dans les secteurs portuaire et numérique, considérés comme stratégiques pour la compétitivité régionale.

Relations diplomatiques et gestion des tensions sportives

Cette dynamique diplomatique intervient alors que plusieurs dossiers sensibles restent ouverts. Dix-huit supporters sénégalais arrêtés à l’issue de la finale de la CAN disputée face au Maroc demeurent en attente de jugement. Parallèlement, la Confédération africaine de football doit se prononcer sur les incidents ayant émaillé cette rencontre très médiatisée.

Les autorités des deux pays s’efforcent toutefois de dissocier clairement ces épisodes de la relation bilatérale. Des responsables ont rappelé que les débordements observés relèvent davantage de réactions émotionnelles liées à la ferveur sportive que d’un différend durable entre les deux peuples. L’idée largement relayée est que l’amitié sénégalo-marocaine ne saurait être remise en cause par des excès ponctuels.

En affichant une coopération renforcée au plus haut niveau, Dakar et Rabat envoient ainsi un signal politique fort : les désaccords ou tensions passagères n’effacent ni les intérêts partagés ni la volonté commune d’avancer sur des projets structurants. Reste désormais à observer comment ces accords seront mis en œuvre et comment les instances sportives et judiciaires traiteront les dossiers en suspens, attendus avec attention des deux côtés.