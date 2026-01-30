Toute une famille (dont une française) et leurs animaux retrouvés sans vie en Australie

En Australie, une famille de quatre personnes a été retrouvée, dans une maison située à Mosman Park, un quartier résidentiel de la ville de Perth. Les quatre individus ont été retrouvés sans vie. Les forces de l’ordre privilégient la piste du drame familial, évoquant un possible double meurtre-suivie.

Sur place, Maiwenna Goasdoue, 49 ans, son compagnon Jarrod Clune, 50 ans, et leurs deux fils adolescents, Leon, 16 ans, et Otis, 14 ans ont été retrouvés, inanimés. L’alerte a en fait été donnée par une intervenante, qui accompagnait les enfants se jour-là mais qui, sans nouvelle à 8h15 du matin, a alerté les autorités.

Une famille entière, retrouvée dans sa maison de Perth

Sur place, les policiers ont retrouvé les corps de chacun des membres de la famille, dans différentes pièces de la maison. Le corps de leurs animaux, deux chiens et un chat, ont également été retrouvés. Un vrai chamboulement pour la communauté, alors qu’aucun antécédent de violences familiales ne leur était connu.

En revanche, les autorités savent que les deux enfants du couple étaient atteinte d’autisme sévère. Ils étaient scolarisés dans uné tablissement spécial, le Christ Church Grammar School. Français,e la mère de famille est arrivée en Australie il y a près de 20 ans. Jarrod Clune lui, était issu d’une famille locale et a grandi dans le quartier.

Un couple connu pour sa discrétion, sous pression pour ses enfants

Le couple était connu pour être assez discret. En revanche, les deux étaient plusieurs fois apparus comme étant sous pression afin de trouver des solutions adaptées pour leurs deux enfants, notamment scolaire ou pour les périodes de vacances. L’enquête, qui vient tout juste de débuter, devra permettre de mieux comprendre les raisons associées à ce drame. Les premières informations laisseraient par ailleurs entendre qu’aucune arme à feu n’a été utilisée.