Ukraine : la Russie réalise une percée en 2025 selon un institut américain

La guerre en Ukraine s’apprête à entrer dans sa quatrième année. Et si de nombreuses discussions ont lieu afin d’espérer trouver un terrain d’entente et signer un accord de paix durable permettant de mettre fin au conflit, sur site, les combats continuent. L’année 2025 aura été l’une des plus marquantes en ce sens.

En Ukraine, la Russie continue d’avancer. En effet, selon l’institut américain pour l’étude de la guerre (ISW), l’année 2025 aura permi aux forces russes d’effectuer leur plus grande percée depuis le début de la guerre (2022 mis à part). Moscou aurait reprit 0.94% du territoire ukrainien en l’espace de 12 mois, soit l’équivalent de 5 600km2.

Moscou avant de 5 600km2 en Ukraine

Pour autant, la défense ukrainienne est assez bien organisée. En effet, sur ce mois de décembre, les forces russes n’ont progressé “que” de 244 km2, soit le plus faible total depuis le mois de mars dernier. A contrario, novembre a été l’un des plus marquants pour le Kremlin, avec 701km2 de terrain repris.

Aujourd’hui, les estimations laissent entendre que Moscou aurait la main sur 19.4% du territoire ukrainien. 7% étaient déjà aux mains des russes avant le début “officiel” du conflit, en 2022, principalement la région annexée de la Crimée et certaines zones autour de la région du Donbass. Elle a donc repris 12.4 point de pourcentage en plus, depuis le début des hostilités.

Des négociations, toujours en cours avec Moscou et Washington

Cette année 2025 aurait aussi été marquée par la reprise de certaines territoires par les forces ukrainiennes. En effet, Kiev aurait été en capacité de reprendre 125km2 dans la région de Kharkiv et 55km2 dans celle de Dnipropetrovsk. Il s’agit de reconquête tout à fait inédites depuis l’été 2023. Des arguments majeurs que l’Ukraine pourra ainsi utiliser lors des négociations de paix avec Moscou et Washington, dans l’espoir de pouvoir tirer son épingle du jeu alors que les négociations sont longues et difficiles.