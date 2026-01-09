Ukraine: la Russie utilise son missile Orechnik pour frapper Kiev

La Russie avait annocé vouloir se venger de la frappe supposément menée par les forces armées ukrainiennes, contre l’une des résidences de Vladimir Poutine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’armée a ainsi violemment frappé Kiev, à l’aide du missile hypersonique Orechnik.

Problème, ces frappes interviennent alors que les États-Unis ont confirmé, par la voix du président Trump, que les affirmations russes selon lesquelles Kiev avait frappé son domicile, étaient fausses. Quelque chose se serait effectivement déroulé dans les environs, sans pour autant que la version russe corresponde à la réalité.

La Russie utilise Orechnik pour frapper l’Ukraine

Les images, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, sont assez saisissantes. On peut y voir une pluie d’ogives. Les autorités ukrainiennes n’ont pas encore confirmé l’usage de ce type d’armement ni communiqué de bilan précis dans l’immédiat. Cependant, dans la soirée, elles avaient évoqué détenir des informations selon lesquelles l’armée russe allait frapper.

Des informations corroborées par les renseignements américains. L’ambassade de Washington, à Kiev, avait d’ailleurs partagé un message sur ses réseaux sociaux, invitant les populations civiles à se mettre à l’abri, le plus rapidement possible. De quoi remettre en cause les discussions sur une paix éventuelle, entre les deux pays ?

Les ukrainiens ont récemment annoncé avoir validé les garanties de sécurité offertes par les États-Unis, sur son sol, une fois la guerre terminée. Les européens se sont également réunis à Paris afin de s’accorder sur l’envoi de troupes au sol une fois la guerre terminée, pour garantir la sécurité du pays.

Moscou n’a rien communiqué

Moscou, de son côté, n’a rien communiqué en ce sens, évoquant toutefois le fait que les armées européennes, une fois sur place, deviendraient de facto, des cibles légitimes pour la Russie, si celle-ci se sentait attaquée. Sur le terrain enfin, la situation militaire demeure instable. L’armée russe continue d’avancer et des milliers de personnes se trouvent actuellement à proxilité de la ligne de front.