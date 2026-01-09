Ukraine: la Russie utilise son missile Orechnik pour frapper Kiev

La Russie avait annocé vouloir se venger de la frappe supposément menée par les forces armées ukrainiennes, contre l’une des résidences de Vladimir Poutine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’armée a ainsi violemment frappé Kiev, à l’aide du missile hypersonique Orechnik.
Problème, ces frappes interviennent alors que les États-Unis ont confirmé, par la voix du président Trump, que les affirmations russes selon lesquelles Kiev avait frappé son domicile, étaient fausses. Quelque chose se serait effectivement déroulé dans les environs, sans pour autant que la version russe corresponde à la réalité.
La Russie utilise Orechnik pour frapper l’Ukraine
Les images, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, sont assez saisissantes. On peut y voir une pluie d’ogives. Les autorités ukrainiennes n’ont pas encore confirmé l’usage de ce type d’armement ni communiqué de bilan précis dans l’immédiat. Cependant, dans la soirée, elles avaient évoqué détenir des informations selon lesquelles l’armée russe allait frapper.
Des informations corroborées par les renseignements américains. L’ambassade de Washington, à Kiev, avait d’ailleurs partagé un message sur ses réseaux sociaux, invitant les populations civiles à se mettre à l’abri, le plus rapidement possible. De quoi remettre en cause les discussions sur une paix éventuelle, entre les deux pays ?
Les ukrainiens ont récemment annoncé avoir validé les garanties de sécurité offertes par les États-Unis, sur son sol, une fois la guerre terminée. Les européens se sont également réunis à Paris afin de s’accorder sur l’envoi de troupes au sol une fois la guerre terminée, pour garantir la sécurité du pays.
Moscou n’a rien communiqué
Moscou, de son côté, n’a rien communiqué en ce sens, évoquant toutefois le fait que les armées européennes, une fois sur place, deviendraient de facto, des cibles légitimes pour la Russie, si celle-ci se sentait attaquée. Sur le terrain enfin, la situation militaire demeure instable. L’armée russe continue d’avancer et des milliers de personnes se trouvent actuellement à proxilité de la ligne de front.
5 réflexions au sujet de “Ukraine: la Russie utilise son missile Orechnik pour frapper Kiev”
Selon Tytelman, expert sur LCI, 🤣 🤣 🤣. Kiev n’a aucune raison de craindre le missile Orechnik 🤣 🤣 🤣. Comme quoi, L+N+T n’a pas le monopole des expertes en cartons.
Les Russes en ont balancé deux. Un sur Kiev (usine de drones) et un sur Lviv. La plus grande réserve de gaz d’Europe a explosé avec 50% des réserves détruites.
Les ukros pleurnichent auprès de l’OTAN, de l’ONU, des américains et des européens « face aux agissements irresponsables de la Russie ».
Y a pas des zinzins sur ce forum qui disaient que la Russie était une nation du 1/3 monde et qu’ils n’avaient plus de missiles ?
Tu parles du gars qui raconte que les Russes utilisent des pétroliers comme transport de missiles hypersoniques ??
« Les ukros pleurnichent auprès de l’OTAN, de l’ONU, des américains et des européens face aux agissements irresponsables de la Russie »
Je ne vois pas de quoi ils se plaignent, les missiles étaient chargés « à blanc » : pas de charge explosive et encore moins d’ogive nucléaire.
« Problème, ces frappes interviennent alors que les États-Unis ont confirmé, par la voix du président Trump, que les affirmations russes selon lesquelles Kiev avait frappé son domicile, étaient fausses »
Et bien sûr, tout ce que dit Trump est parole d’évangile ! 🤣 🤣 🤣
C’est possible d’être *** à ce point ?
Si Trump reconnait les frappes sur la résidence de Putin, il reconnait en être le complice (giduage satellite oblige) ! Bande de ***
Possible que Trump n’a pas envie de voir un gros cratère à la place de sa résidence de Mar A Lago ?