Un avion perd une roue au décollage et se pose sans incident des heures plus tard

Un incident technique survenu lors d’un décollage à Las Vegas a récemment retenu l’attention du secteur aérien international. Un avion de la compagnie British Airways, engagé sur un vol long-courrier vers Londres, a perdu l’une de ses roues quelques instants après avoir quitté le sol. Malgré cet événement peu commun, l’appareil a poursuivi son trajet et s’est posé à destination sans difficulté apparente, près de neuf heures plus tard. Aucun blessé n’a été signalé parmi les passagers ou l’équipage.

L’épisode, qui s’est déroulé le lundi 26 janvier à l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas, illustre la capacité des compagnies aériennes et des équipages à gérer des situations techniques imprévues tout en assurant la continuité du vol et la sécurité à bord. Il a également déclenché l’intervention des autorités compétentes, chargées de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de la perte de la roue.

Incident lors du décollage

Selon les informations disponibles, l’avion de British Airways a perdu une roue alors qu’il entamait sa phase de montée, peu après le décollage. L’incident n’a pas provoqué d’alerte immédiate au sol, et aucun dégât n’a été rapporté sur les infrastructures de l’aéroport de Las Vegas. La roue détachée a été localisée dans l’enceinte aéroportuaire par les équipes techniques.

À bord, la situation est restée maîtrisée. Les systèmes de l’appareil permettent en effet de continuer le vol même en cas de défaillance partielle du train d’atterrissage, sous réserve de paramètres précis. L’équipage a suivi les procédures prévues pour ce type de situation, en coordination avec les services techniques de la compagnie et les autorités de l’aviation civile.

Plutôt que d’interrompre le vol ou de procéder à un atterrissage d’urgence, la décision a été prise de maintenir le cap vers Londres. Cette option est généralement envisagée lorsque l’état de l’appareil, la météo et les conditions d’atterrissage à destination le permettent. Le vol s’est ainsi poursuivi au-dessus de l’Atlantique sans incident signalé pendant la traversée.

Gestion de l’atterrissage

Neuf heures après son départ de Las Vegas, l’avion s’est posé à l’aéroport de Londres-Heathrow. L’atterrissage s’est déroulé sans difficulté notable, sous la supervision des équipes de secours et de maintenance, mobilisées par précaution. Les passagers ont pu quitter l’appareil normalement, marquant la fin d’un vol devenu singulier en raison de l’incident technique survenu au départ.

British Airways a indiqué coopérer avec les autorités chargées de l’enquête afin de déterminer les causes exactes de la perte de la roue. Ce type d’investigation vise notamment à vérifier l’état des composants, les opérations de maintenance antérieures et les conditions du décollage. À ce stade, aucune conclusion définitive n’a été rendue publique.

Dans le secteur aérien, la perte d’une roue reste un événement rare, mais connu des constructeurs et des exploitants. Les avions commerciaux sont conçus pour faire face à différentes anomalies techniques sans compromettre immédiatement la sécurité du vol. La situation observée sur ce vol entre Las Vegas et Londres rappelle l’importance des protocoles de sécurité et de la formation des équipages, capables de gérer des scénarios complexes loin des regards du public.