Une fusillade éclate après un match et fait 11 morts au Mexique

Une scène qui marque les esprits. En effet, à Salamanque, au mexique, des hommes armés ont ouvert le feu à la suite d’un match de football amateur. Une attaque armée au bilan terrible, puisque 11 personnes ont trouvé la mort et 12 autres ont été blessées. Une femme et un mineur comptent parmi les victimes.

D’après les premiers retours, dix personnes sont décédées sur les lieux du drame. Une onzième, blessée, a été priuse en charge et transportée à l’hôpital le plus proche, d’où elle succombera finalement à ses blessures. Les faits se sont produits en début de soirée, dans un contexte sécuritaire déjà dégradé.

Très rapidement, le maire de la ville a pris la parole afin d’appeler au calme. Il a reconnu les faits, affirment que les tirs ont eu lieu dès la coupe de sifflet final. Le périmètre a été bouclé et la ville est est quadrillée par les forces de police. Pour le moment, nous n’en savons pas plus, notamment en ce qui concerne les motivations de ce drame.

Dans sa déclaration publique, le maire a évoqué une nouvelle illustration de la vague de criminalité qui touche la commune. Il en appelle au gouvernement fédéral afin de l’aider à reprendre le contrôle de la ville qui, pour rappel, se trouve dans l’État de Guanajuato, régulièrement touchée par des affrontements entre le groupe local Santa Rosa de Lima et le cartel Jalisco Nouvelle Génération.

Le gouvenrement fédéral, appelé à l’aide par le maire de Salamanque

Le gouvernement mexicain devrait répondre favorablement à cette appel à l’aide, alors que le taux d’homicide est en constante baisse, selon les chiffres officiels. Il n’a jamais éta aussi bas que depuis 2016, à 17,5 meurtres pour 100 000 habitants. Des données que certains analystes semblent toutefois contester, estimant qu’elles ne reflètent pas la réalité du terrain.