USA : la popularité de Trump chute à 38%

Dès son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump avait fait de l’immigration sa priorité absolue. Le président américain avait promis durant sa campagne une vague de déportations historique et n’a pas tardé à concrétiser ses engagements. Déploiement massif d’agents fédéraux dans les grandes villes, multiplication des raids de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), renforcement des contrôles aux frontières : l’administration Trump a profondément bouleversé l’approche migratoire américaine. En février 2025, cette politique musclée recueillait encore l’adhésion de la moitié des Américains. Mais un an plus tard, le vent semble avoir tourné.

Selon un sondage Reuters/Ipsos publié le 26 janvier 2026, la cote de popularité du 47e président américain est tombée à 38%, égalant son niveau le plus bas depuis le début de son second mandat. Cette dégringolade représente une chute de neuf points par rapport aux 47% enregistrés lors de son investiture. Le précédent sondage des 12-13 janvier créditait encore Trump de 41% d’opinions favorables.

La politique migratoire de Trump désavouée par les Américains

C’est précisément sur le terrain de l’immigration, pourtant considéré comme son point fort, que le président républicain enregistre ses pertes les plus significatives. Seuls 39% des sondés approuvent désormais sa gestion du dossier migratoire, contre 53% qui la désapprouvent. Un renversement spectaculaire quand on se souvient qu’en février dernier, 50% des Américains soutenaient cette politique contre 41% d’opposants.

Publicité

Plus révélateur encore, 58% des personnes interrogées estiment que les agents de l’ICE sont allés « trop loin » dans leur répression de l’immigration clandestine. À l’opposé, seulement 12% jugent que ces efforts restent insuffisants, tandis que 26% les considèrent appropriés. Les clivages partisans demeurent néanmoins marqués : neuf démocrates sur dix dénoncent des excès, contre seulement deux républicains sur dix. Les indépendants, souvent décisifs dans les élections, penchent majoritairement vers la critique avec six sur dix partageant ce constat.

Les incidents de Minneapolis fragilisent la Maison-Blanche

Le sondage a été réalisé entre le 24 et le 26 janvier auprès de 1 139 adultes américains, avec une marge d’erreur d’environ trois points. Cette période coïncide avec les événements tragiques de Minneapolis, où des agents fédéraux ont abattu un second citoyen américain lors d’affrontements avec des manifestants opposés aux opérations de l’ICE dans la ville. Ces incidents ont provoqué une onde de choc jusque dans les rangs républicains. Chris Madel, candidat républicain au poste de gouverneur du Minnesota, a ainsi abandonné sa campagne en déclarant que la répression était allée trop loin et rendait la course impossible à remporter pour un membre de son parti.

Malgré cette érosion, Trump conserve un avantage sur ce thème face aux démocrates. Selon le même sondage, 37% des Américains estiment que les républicains ont la meilleure approche en matière d’immigration, contre 32% qui préfèrent celle des démocrates. Les midterms de novembre 2026 diront si cet avantage suffira à préserver la majorité républicaine au Congrès.