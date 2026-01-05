USA : la réconciliation entre Trump et Elon Musk en bonne marche

Après un week-end extrêmement chargé pour le président américain Donald Trump, marqué notamment par l’arrestation, au Vénézuéla, de Nicolas Maduro, puis son exfiltration aux États-Unis, le chef de l’État a été aperçu en train de dîner avec Elon Musk, dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

Sur les réseaux sociaux, a été partagée une photo sur laquelle on peut voir l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche, attablé avec son épouse, Melania Trump et le patron de X, SpaceX ou Tesla. Une rencontre qui aurait eu lieu dans un contexte présenté comme étant plutôt informel, alors même qu’en coulisse, le président américain était sur tous les fronts.

Trump et Musk, aperçus en train de dîner

Effectivement, celui-ci venait tout juste d’informer le monde entier de l’arrestation de Nicolas Maduro et de son épouse ansi que leur transfert à bord de l’USS Iwo Jima, puis par avion, jusqu’à New York, d’où ils seront jugés pour narco-trafic. Ce dîner est assez symbolique pour Trump et pour Musk, alors que les deux hommes s’étaient écharpés suite à l’adoption de la loi visant à réhausser le plafond de la dette, par le Congrès.

Publicité

Elon Musk avait, auparavant, quelque peu pris ses distances avec le monde politique, suite à la chute drastique des ventes de Tesla et aux nombreuses critiques, qui ont accompagné son rôle au sein de la D.O.G.E. Il avait alors publiquement attaqué le président américain, notamment via X, l’accusant notamment de mettre en péril les générations futures, qui devront rembourser la dette américaine.

Un rapprochement, étape par étape

Des attaques balayées d’un revers de la main par le président américain, qui s’était même dit plusieurs fois ouvert à une réconciliation. Au mois de septembre dernier, un premier signe de rapprochement avait été observé, alors qu’ils avaient été aperçus en train de se serrer la main à l’occasiond ‘une cérémonie commémorative. Plus tard, Musk s’était rendu à la Maison-Blanche afin de participe à un dîner aux côtés de dirigeants économiques et du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.