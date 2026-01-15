USA : la succession de Michael Jackson accuse la famille Cascio d'extorsion pour 213 millions de dollars

Une bataille juridique explosive oppose désormais les gestionnaires de l’héritage du Roi de la Pop à ses anciens proches, les Cascio, autrefois considérés comme sa « seconde famille ». Frank Cascio et ses quatre frères et sœurs réclament plus de 200 millions de dollars à la succession, affirmant avoir tous subi des abus durant leur enfance aux côtés de la star. Les exécuteurs testamentaires qualifient cette démarche de tentative d’extorsion pure et simple. Cette affaire, portée devant le tribunal supérieur de Los Angeles, pourrait ternir durablement l’image posthume de l’artiste le plus influent de l’histoire de la musique pop.

La machine judiciaire américaine s’emballe autour d’un dossier qui ébranle les fondations même de l’empire Michael Jackson. Les administrateurs de sa succession ont déposé une pétition incendiaire devant la justice californienne, désignant nommément Frank Cascio comme l’architecte présumé d’un stratagème visant à soutirer des centaines de millions de dollars. Selon les documents juridiques rendus publics, l’ancien manager et ami d’enfance de la star aurait menacé de divulguer des accusations dévastatrices si ses exigences financières n’étaient pas satisfaites. Cette révélation fracassante intervient alors que la famille Cascio avait déjà perçu environ 15 millions de dollars dans le cadre d’un accord confidentiel conclu en 2020, assorti d’une clause de non-divulgation stricte.

Accusations d’abus sexuels contre Michael Jackson : le revirement spectaculaire des Cascio

Le retournement de situation ne manque pas de stupéfier les observateurs de l’industrie musicale. Durant plus de trois décennies, Frank Cascio s’était érigé en défenseur acharné de Michael Jackson face aux allégations récurrentes de comportements inappropriés avec des mineurs. Dans son ouvrage autobiographique publié en 2011, il décrivait une relation paternelle et chaleureuse avec l’artiste, insistant sur l’innocence absolue de son ami. Lors de nombreuses apparitions télévisées, notamment sur ABC et auprès de la présentatrice Wendy Williams, il avait catégoriquement nié toute conduite répréhensible. Cette position publique et réitérée constitue désormais l’argument central des avocats de la succession pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une manipulation financière orchestrée.

Les cinq enfants Cascio présentent une version radicalement différente des événements. Leurs représentants légaux affirment que le documentaire Leaving Neverland, diffusé par HBO en 2019, a provoqué une prise de conscience collective au sein de la fratrie. Chacun des frères et sœurs aurait alors découvert que les autres avaient également vécu des expériences traumatisantes similaires, qu’ils avaient jusqu’alors gardées secrètes. L’équipe juridique dirigée par Mark Geragos, ironiquement l’ancien avocat de Jackson lui-même, soutient que l’accord de 2020 fut obtenu sous la contrainte, exploitant la vulnérabilité émotionnelle des présumées victimes. Les Cascio affirment n’avoir bénéficié d’aucun conseil juridique indépendant lors de la signature et demandent l’annulation pure et simple de cet arrangement.

Michael Jackson demeure une figure paradoxale de la culture populaire mondiale, dont le génie artistique incontestable cohabite avec des zones d’ombre persistantes. Dès 1993, les premières accusations portées par Jordan Chandler avaient plongé sa carrière dans la tourmente, aboutissant à un règlement financier dont les termes n’ont jamais été officiellement divulgués. Une décennie plus tard, l’affaire Gavin Arvizo conduisit l’artiste devant les tribunaux pour un procès retentissant qui se solda par un acquittement sur l’ensemble des quatorze chefs d’accusation en 2005. Ces épisodes judiciaires n’empêchèrent pas Jackson de révolutionner l’industrie musicale, imposant le clip vidéo comme forme artistique à part entière et vendant plus de 400 millions d’albums à travers le monde. Son influence transcende les générations et continue d’irriguer la création contemporaine, rendant d’autant plus complexe la gestion de son héritage mémoriel.

Succession Michael Jackson : une bataille juridique aux enjeux financiers colossaux

L’enjeu financier dépasse largement le cadre d’un simple litige familial. La succession Jackson représente l’une des plus lucratives de l’histoire du divertissement, générant des revenus annuels considérables grâce aux droits musicaux, aux spectacles du Cirque du Soleil et aux multiples produits dérivés. La vente récente du catalogue musical pour une somme avoisinant les 600 millions de dollars montre l’ampleur des intérêts économiques en jeu. Les exécuteurs testamentaires John Branca et John McClain cherchent manifestement à préserver cette manne tout en protégeant la réputation de leur client défunt, notamment à l’approche de la sortie du biopic consacré à l’artiste.

La procédure judiciaire a connu un nouveau développement cette semaine avec le retour des parties devant le tribunal de Los Angeles. L’avocat Howard King, qui représentait initialement la famille Cascio, affirme détenir dix heures d’enregistrements vidéo dans lesquels chaque membre de la fratrie détaille les abus qu’il prétend avoir subis. Du côté de la succession, l’avocat Martin Singer rejette catégoriquement ces affirmations et dénonce une fabrication destinée à extorquer des fonds. La tension était palpable lors de l’audience, l’un des frères Cascio ayant dû quitter la salle en larmes avant même le début des débats.

Cette confrontation juridique soulève des questions fondamentales sur la possibilité de faire entendre des allégations d’abus des décennies après les faits présumés, particulièrement lorsque l’accusé n’est plus en mesure de se défendre. La prochaine audience, initialement programmée en décembre, devra déterminer si l’accord de 2020 reste contraignant ou si les Cascio peuvent légitimement en demander l’annulation. Quelle que soit l’issue de ce procès, l’héritage artistique de Michael Jackson se trouve une nouvelle fois confronté aux accusations qui ont jalonné son existence, posant la question éternelle de la séparation entre l’œuvre et son créateur.