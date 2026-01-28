USA : L’Iran dément toute demande de négociations

Depuis plus de quatre décennies, les relations entre l’Iran et les États-Unis sont marquées par une rupture diplomatique durable, une succession de sanctions économiques et des épisodes de confrontation directe ou indirecte au Moyen-Orient. De la révolution islamique de 1979 à la crise des otages, en passant par les désaccords persistants sur le programme nucléaire iranien et le retrait américain de l’accord de 2015, la méfiance s’est installée comme un trait constant entre Washington et Téhéran. Cette relation heurtée continue de produire des prises de position fermes de part et d’autre, dont la plus récente concerne la question sensible d’éventuelles discussions bilatérales.

Diplomatie et démenti officiel de Téhéran

Face aux spéculations sur un possible rapprochement, les autorités iraniennes ont tenu à clarifier leur position. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a affirmé que son pays n’avait entrepris aucune démarche visant à ouvrir des négociations avec les États-Unis rapporte Reuters. Cette mise au point intervient alors que certaines déclarations américaines laissaient entendre qu’un accord pourrait être envisagé à moyen terme.

Selon Araqchi, aucun contact direct n’a eu lieu entre Téhéran et l’émissaire spécial américain évoqué dans plusieurs médias internationaux. Il a insisté sur le fait que les discussions relayées par des intermédiaires ou des pays tiers ne sauraient être interprétées comme une demande formelle de dialogue adressée à Washington. Pour les responsables iraniens, ces échanges indirects relèvent davantage de consultations diplomatiques classiques que d’un processus de négociation structuré.

Le chef de la diplomatie iranienne a également rappelé que son pays ne voyait pas de base crédible à des pourparlers tant que les États-Unis maintiennent une politique de pressions et de sanctions. Cette position, régulièrement réaffirmée par Téhéran, vise à éviter toute ambiguïté sur la ligne officielle du gouvernement iranien face aux attentes exprimées par l’administration américaine.

Sanctions américaines et conditions posées par l’Iran

Au cœur du désaccord figure la question des sanctions économiques imposées par Washington. Pour l’Iran, ces mesures constituent un obstacle majeur à toute avancée diplomatique. Les autorités iraniennes estiment qu’un dialogue ne peut être envisagé sans un changement concret dans l’attitude américaine, notamment sur les restrictions financières et commerciales qui affectent l’économie du pays.

Abbas Araqchi a souligné que la multiplication des exigences et des menaces ne favorise pas un climat propice à des échanges constructifs. Cette déclaration fait écho aux précédentes prises de position iraniennes, selon lesquelles toute discussion devrait reposer sur le respect mutuel et des engagements clairement définis. À ce stade, aucune annonce officielle ne fait état d’un assouplissement des sanctions américaines, ni d’un calendrier de rencontres bilatérales.

Du côté de Washington, les déclarations sur un éventuel accord restent générales et ne s’accompagnent pas d’initiatives concrètes reconnues par Téhéran. Cette divergence de discours alimente une lecture différente de la situation entre les deux capitales, chacune cherchant à affirmer sa position auprès de son opinion publique et de ses partenaires internationaux.

En réaffirmant l’absence de toute demande de négociations, l’Iran entend reprendre la main sur le récit diplomatique et dissiper les interprétations jugées excessives. Cette clarification souligne la persistance d’un dialogue indirect limité et l’absence, à ce stade, de signaux tangibles indiquant une reprise formelle des discussions entre les deux pays. Elle rappelle surtout que, malgré les déclarations et les attentes exprimées à l’extérieur, la relation entre Washington et Téhéran demeure encadrée par des lignes rouges clairement établies par la partie iranienne.