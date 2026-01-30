USA : L’Iran dit être « prêt pour la guerre »

Cette semaine a été marquée par une brusque montée de la tension entre Washington et Téhéran, alimentée par des déclarations fermes, des démonstrations de force et une rhétorique de dissuasion de part et d’autre. Les menaces américaines de frappes ciblées ont suscité de vives réactions au Moyen-Orient, poussant plusieurs acteurs internationaux à intervenir. Des pays du Golfe, tout comme la Russie et la Chine, ont appelé à la retenue et à la désescalade, redoutant une déstabilisation rapide de la région. C’est dans cette atmosphère lourde, mêlant avertissements militaires et initiatives diplomatiques, que l’Iran a décidé de hausser le ton tout en multipliant les contacts avec ses partenaires régionaux.

Depuis Téhéran, le message se veut clair : l’Iran affirme disposer des capacités nécessaires pour faire face à toute agression. Cette position a été relayée alors que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, se trouvait en Turquie pour des échanges avec les autorités d’Ankara. La concomitance entre cette visite diplomatique et les déclarations martiales illustre la double approche iranienne, combinant fermeté militaire et activité diplomatique soutenue.

Tensions militaires et diplomatie régionale

Les propos des responsables iraniens ces derniers jours traduisent une volonté de ne pas céder à la pression. En affirmant être « prêt pour la guerre », Téhéran cherche avant tout à afficher sa capacité de riposte face aux menaces américaines jugées de plus en plus insistantes. Les autorités iraniennes insistent sur le caractère défensif de cette posture, rappelant que toute action militaire serait conditionnée à une attaque préalable.

Publicité

Dans le même temps, la diplomatie iranienne reste active. La rencontre entre Abbas Araghtchi et son homologue turc à Istanbul s’inscrit dans une série d’échanges visant à expliquer la position de Téhéran et à maintenir des canaux de discussion ouverts avec des acteurs influents de la région. La Turquie, qui entretient des relations complexes mais continues avec l’Iran comme avec les États-Unis, apparaît comme un interlocuteur stratégique dans cette phase de crispation.

Du côté américain, les signaux envoyés ces derniers jours ont contribué à nourrir l’inquiétude. Les avertissements répétés sur de possibles frappes, combinés à une présence militaire renforcée dans la région, ont été perçus à Téhéran comme une tentative de dissuasion musclée. Cette situation a conduit l’Iran à rappeler publiquement qu’il ne resterait pas passif en cas d’attaque, tout en affirmant ne pas rechercher l’affrontement.

Golfe Russie Chine appels à la retenue face au risque d’escalade

Face à ce climat tendu, plusieurs puissances ont pris position pour éviter un dérapage. Des États du Golfe, directement exposés aux conséquences d’un conflit entre Washington et Téhéran, ont multiplié les messages appelant au calme. Leur préoccupation porte notamment sur la sécurité régionale et la stabilité des échanges énergétiques, rapidement menacées en cas de confrontation armée.

La Russie et la Chine ont également exprimé leur inquiétude. Moscou a plaidé pour un retour au dialogue et mis en garde contre les effets d’une action militaire, tandis que Pékin a rappelé son attachement à la résolution pacifique des différends internationaux. Ces prises de position convergentes traduisent une crainte partagée : celle d’une spirale de réactions incontrôlées, susceptible d’entraîner bien au-delà des deux protagonistes directs.

Dans ce jeu d’équilibre, l’Iran tente de maintenir une ligne claire. Les déclarations sur une éventuelle préparation à la guerre cohabitent avec des messages soulignant l’ouverture à des solutions diplomatiques, à condition qu’elles se fassent sans pression ni menace. Cette communication vise autant l’opinion publique interne que les partenaires et adversaires étrangers.