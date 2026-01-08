USA : Trump acte le retrait du pays de 66 organisations internationales

Donald Trump poursuit son chemin sur la route de la lutte contre le multiculturalisme. En effet, ce mercredi, le président américain a annoncé la signature d’un décret, confirmant le retrait américain de 66 organisations internationales. L’objectif ? “L’Amérique d’abord”, comme toujours depuis le début de son mandat.

Pour justifier sa décision, le président américainn s’est contenté d’affirmer que ces structures internationales n’étaient plus en adéquation avec les objectifs stratégiques voulus par Washington. 31 de ces organisations sont directement rattachées au système des Nations unies.

Les États-Unis se retirent de 66 organisations internationales

Une information confirmée sur les réseaux sociaux, sans pour autant que quelconque date ou calendrier précis n’ait été acté. Ce mouvement n’est pas inédit. Donald Trump avait déjà adopté des positions similaires lors de son premier mandat. On se souvient notamment du fait que les États-Unis se soient retirés des Accords de Paris sur le climat ainsi que de l’UNESCO avant que Joe Biden ne prenne le pouvoir pour réintégrer Washington.

Ces décisions actent la volonté américaine de réduire peu à peu leur engagement international et multilatéral. L’administration américaine le juge à la fois trop coûteux et surtout, peu efficace, accusant même certaines institutions de s’éloigner de leurs missions initiales et donc, de ne plus servir leur cause première. En outre, aucune alternative à ces institutions n’a été annoncée.

Les États-Unis ralentissent les financements

Enfin, les États-Unis ont également revu leur façon de financer le reste des organisations internationales et autres agences avec lesquelles Washington souhaite continuer de travailler. Les budgets ont été considérablement amputés, pour être réalloués vers des projets internes. Le Programme alimentaire mondial et le Haut-Commissariat aux réfugiés figurent parmi les structures concernées. Ces organismes devront compenser avec une hausse des aides de la part d’autres nations ou par une restructuration de leur organigramme pour continuer à oeuvrer, malgré le manque de moyens.