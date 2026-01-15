USA : un agent de l'ICE tire sur un migrant vénézuélien à Minneapolis, deux personnes en garde à vue

Une nouvelle fusillade impliquant la police fédérale de l’immigration américaine s’est produite mercredi 14 janvier 2026 dans le nord de Minneapolis, au Minnesota. Un ressortissant vénézuélien a été blessé par balle à la jambe lors d’une altercation avec un agent de l’ICE. Deux individus ayant tenté d’intervenir ont été interpellés et placés en détention. Cet incident survient à peine une semaine après la mort controversée de Renee Nicole Good, abattue par un agent fédéral dans cette même ville, ravivant les tensions autour de la politique migratoire de l’administration Trump.

Les rues du nord de Minneapolis ont été le théâtre d’affrontements tendus mercredi soir entre manifestants et forces fédérales, après qu’un agent de l’Immigration and Customs Enforcement a ouvert le feu sur un homme originaire du Venezuela. Selon les autorités municipales, la victime a reçu une balle dans la jambe et a été transportée à l’hôpital, tout comme l’agent impliqué dans l’incident. Le département de la Sécurité intérieure a rapidement communiqué sur les réseaux sociaux, affirmant que l’individu visé était en situation irrégulière sur le territoire américain et qu’il avait tenté de fuir après un contrôle routier. La version officielle décrit une situation ayant rapidement dégénéré lorsque le suspect aurait résisté physiquement à son arrestation, entraînant une confrontation au sol entre lui et le représentant des forces de l’ordre.

Opérations de l’ICE à Minneapolis : escalade des violences et réactions politiques

L’altercation a pris une tournure inattendue lorsque deux personnes sont sorties d’un appartement adjacent pour s’en prendre à l’agent fédéral. Ces individus auraient utilisé une pelle à neige ainsi qu’un manche à balai pour frapper le policier, permettant momentanément au suspect initial de se libérer et de participer à l’agression. Face à cette situation, l’agent a dégainé son arme et tiré ce que les autorités qualifient de « coup défensif » pour préserver son intégrité physique. Les trois personnes impliquées se sont ensuite retranchées dans l’appartement voisin avant d’être appréhendées. Les deux individus ayant agressé l’agent ont été placés en garde à vue, tandis que l’homme blessé par balle recevait des soins médicaux. La scène a rapidement attiré une foule de protestataires, auxquels les forces fédérales ont répondu par l’usage de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes, affectant même des riverains et leurs enfants présents dans les environs.

Cette flambée de violence intervient dans un climat déjà électrique à Minneapolis, marqué par la mort tragique de Renee Nicole Good survenue le 7 janvier dernier. Cette citoyenne américaine de 37 ans, mère d’un garçon de six ans, a été abattue par un agent de l’ICE alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule dans un quartier résidentiel du sud de la ville. Les images captées par des témoins et analysées par plusieurs organisations, dont Human Rights Watch, montrent la jeune femme stationnée au milieu de la chaussée, faisant signe aux véhicules banalisés de la contourner. Lorsque des agents en civil ont surgi en lui ordonnant de sortir de sa voiture, elle aurait effectué une brève marche arrière avant de tenter de s’éloigner. Un troisième agent s’est alors approché côté conducteur et a tiré trois projectiles à hauteur du visage, traversant successivement le pare-brise puis la vitre latérale. Le véhicule a terminé sa course contre une voiture en stationnement. Les autorités fédérales maintiennent que l’agent Jonathan Ross a agi en état de légitime défense, tandis que la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem a qualifié les actes de la victime de « terrorisme intérieur ».

Politique migratoire américaine : Minneapolis au cœur des tensions entre États et gouvernement fédéral

Le gouverneur du Minnesota Tim Walz n’a pas tardé à dénoncer publiquement les méthodes employées par les services fédéraux d’immigration dans son État. Dans une allocution diffusée sur les réseaux sociaux, l’élu démocrate a pointé du doigt les traumatismes infligés aux communautés locales par des agents qu’il décrit comme insuffisamment formés et opérant de manière agressive, masqués et lourdement armés, lors d’interrogatoires menés directement aux domiciles des habitants. Les autorités municipales de Minneapolis ont quant à elles réitéré leur exigence de voir l’ICE quitter immédiatement la ville et l’ensemble de l’État, appelant parallèlement la population au calme malgré la colère palpable. Cette position s’insère dans la tradition des « villes sanctuaires » qui, sans pouvoir entraver l’action des forces fédérales, refusent d’y apporter leur concours actif. Le département de la Sécurité intérieure a toutefois annoncé le déploiement de renforts massifs, avec près d’un millier d’agents supplémentaires des douanes et de la protection des frontières attendus dans la métropole du Minnesota.

La multiplication des incidents violents à Minneapolis montre les fractures profondes qui traversent actuellement la société américaine sur la question migratoire. Depuis le durcissement spectaculaire des opérations d’expulsion entamé en janvier 2025 et intensifié au cours de l’été suivant, les raids menés dans l’espace public par la police de l’immigration se sont multipliés à travers le pays, provoquant manifestations et recours judiciaires. Le Minnesota et l’Illinois ont d’ailleurs engagé des poursuites contre l’administration fédérale. Dans cette ville où le souvenir de George Floyd demeure vivace, chaque confrontation entre citoyens et forces de l’ordre ravive des blessures anciennes et alimente une défiance croissante envers les institutions chargées de faire respecter la loi.