USA : un ressortissant ghanéen arrêté par l'ICE après avoir tenté de dissimuler son passé criminel en Ohio

Les services d’immigration américains ont interpellé un citoyen ghanéen condamné pour fraude bancaire alors qu’il se présentait dans leurs locaux de Columbus pour solliciter des avantages migratoires. L’homme aurait cherché à masquer ses antécédents judiciaires lors de sa démarche administrative. Cette arrestation, annoncée le 21 janvier 2026 par l’USCIS sur les réseaux sociaux, montre la vigilance accrue des autorités fédérales face aux tentatives de dissimulation d’informations. L’affaire révèle les conséquences potentiellement graves d’un casier judiciaire sur les procédures d’immigration aux États-Unis.

La scène s’est déroulée dans les bureaux de l’United States Citizenship and Immigration Services situés à Columbus, dans l’État de l’Ohio. Un homme de nationalité ghanéenne s’y est présenté dans l’espoir d’obtenir certains bénéfices liés à son statut migratoire. Ce qu’il ignorait probablement, c’est que les agents fédéraux disposent de moyens considérables pour vérifier l’historique des demandeurs. Malgré ses efforts pour occulter une condamnation antérieure liée à des activités frauduleuses impliquant des cartes de crédit, les fonctionnaires ont rapidement percé à jour sa tentative de dissimulation. L’Immigration and Customs Enforcement a immédiatement été alerté et ses agents se sont rendus sur place pour procéder à l’arrestation du suspect.

Fraude à la carte bancaire et immigration : les vérifications renforcées de l’USCIS

Les autorités américaines n’ont révélé ni l’identité complète de l’individu interpellé ni la date précise à laquelle remonte sa condamnation pour fraude. Cette discrétion sur les détails personnels contraste avec la publicité donnée à l’arrestation elle-même, les services d’immigration ayant choisi de diffuser une photographie du mis en cause sur leurs comptes officiels. Cette pratique, qui consiste à exposer publiquement les personnes appréhendées, suscite régulièrement des débats aux États-Unis concernant la présomption d’innocence et le respect de la dignité des individus concernés. Dans le cas présent, l’USCIS semble avoir voulu envoyer un message dissuasif à quiconque envisagerait de mentir sur son passé lors d’une procédure administrative.

La fraude à la carte bancaire constitue une infraction particulièrement surveillée par les autorités américaines, tant sur le plan pénal que migratoire. Les personnes reconnues coupables de tels délits font face à des obstacles majeurs lorsqu’elles tentent d’obtenir ou de conserver un titre de séjour sur le territoire américain. Les bases de données interconnectées permettent désormais aux agents de l’immigration de croiser les informations en temps réel avec les fichiers judiciaires fédéraux et locaux. Cette capacité de vérification instantanée rend extrêmement risquée toute tentative de falsification ou d’omission volontaire d’antécédents criminels.

Opérations de l’ICE dans l’Ohio : une présence fédérale contestée à Columbus

L’interpellation de ce ressortissant ghanéen intervient dans un climat particulier à Columbus, où l’activité de l’Immigration and Customs Enforcement s’est considérablement intensifiée depuis plusieurs semaines. Dès la mi-décembre 2025, les réseaux sociaux ont commencé à relayer de nombreux témoignages et images montrant des agents fédéraux procédant à des arrestations dans différents quartiers de la ville. Le maire Andrew Ginther a tenu une conférence de presse le 18 décembre pour répondre aux inquiétudes grandissantes de la population, affirmant que Columbus était déjà une ville sûre et que cette intervention fédérale n’avait été ni sollicitée ni jugée nécessaire par les autorités locales. La cheffe de la police, Elaine Bryant, a pour sa part confirmé l’augmentation des opérations tout en précisant que ses services ne collaboraient pas avec l’agence fédérale et n’arrêtaient jamais personne uniquement en raison de son statut migratoire.

L’ICE a baptisé son déploiement renforcé dans le centre de l’Ohio « Operations Buckeye », une référence au surnom de l’État. Selon l’agence, cette mobilisation cible prioritairement les individus présentant des antécédents criminels graves, qualifiés dans leurs communications officielles de « pires parmi les pires ». Toutefois, des enquêtes journalistiques locales ont révélé que plusieurs personnes présentées comme des criminels dangereux ne disposaient en réalité que d’infractions mineures dans les registres du comté de Franklin, soulevant des questions sur la véracité des accusations avancées par les autorités fédérales. Des avocats spécialisés en droit de l’immigration ont conseillé aux familles concernées de préparer des plans d’urgence et de garder à portée de main leurs documents importants.