Venezuela : Delcy Rodriguez ne veut plus des ordres de Trump

Au Vénézuéla, la situation politique reste tendue. En effet, depuis l’arrestation de Nicolas Maduro par les États-Unis, le pays se trouve dans une situation plutôt trouble, marquée par de nombreuses incompréhensions et craintes pour l’avenir. Que va-t-il se passe ? Une chose est certaine, Delcy Rodriguez, présidente par intérim, semble vouloir mettre fin à la présence américaine.

Ce dimanche, celle-ci a effectivement pris la parole devant une foule composée de travailleurs du secteur pétrolier dans l’État d’Anzoátegui, à l’est du pays. Au cours de son discours, elle a notamment affirmé qu’il était temps que les États-Unis cessent de s’impliquer dans les affaires courantes vénézuélienne.

Delcy Rodriguez appelle Washington à stopper ses ingérences

Elle souhaite aujourd’hui que le Vénézuéla se rebâtisse, loin de la coupe des USA. Elle souhaite que le pays règle les nombreux désaccords politiques qui le fragilisent, sans intervention étrangère, pour enfin avancer, se reconstruire et que les citoyens bénéficient d’avancées concrètes.

Cependant, Washington ne devrait pas l’entendre de cette oreille. En effet, Trump a plusieurs fois affirmé qu’il entendait peser sur la politique vénézuélienne, jusqu’à ce que le pays se stabilise d’un point de vue social, économique et donc politique. Delcy Rodriguez a d’ores et déjà engagé plusieurs mesures pour répondre à ces attentes.

Bientôt une visite officielle à Washington ?

Un accord énergétique avec les USA a été lancé, tandis qu’une révision complète du cadre juridique des hydrocarbures, secteur clé de l’économie nationale a été annoncé. Plusieurs prisonniers politiques ont aussi été libérés et des discussions vont bientôt avoir lieu avec les forces de l’opposition. Il n’a toutefois pas été question de nouvelles élections. Cependant, Washington souhaite s’assurer que ces évolutions soient viables et pérennes. Une visite officielle de Rodriguez aux États-Unis n’est pas à exclure, bien qu’une condamnation de Nicolas Maduro, dont la prochaine comparution aura lieu le 17 mars 2026, puisse changer la donne.