Venezuela : Elon Musk fait son entrée avec une offre

Alors que Nicolas Maduro vient d’être capturé par l’armée américaine et exfiltré du côté de New York, au Vénézuéla, la vie reprend son cours. Les citoyens vont devoir s’habituer à cette nouvelle réalité et les politiques eux, vont rapidement devoir se remettre en ordre de marché, afin d’accompagner le pays dans son bon développement.

De leur côté, les USA accentuent la pression. En effet, ces derniers ont plusieurs fois affirmé qu’ils suivraient d’un oeil attentifs les développement à venir dans la région, ajoutant que si les élus prenant la tête du pouvoir n’agissaient pas dans le bon sens, alors ils pourraient subir la même chose que Nicolas Maduro, voire pire.

Starlink sera gratuit au Vénézuéla, pendant un mois

Elon Musk lui, a confirmé sa volonté d’accompagner le changement, en mettant à disposition gratuite et ce, pour un mois, l’accès à internet par Starlink, au Vénézuéla. L’information a été relayée sur le réseau social X par l’entreprise, puis confirmée par son dirigeant. Une manière, pour lui, de d’ores et déjà se positionner sur ce marché.

Jusqu’au 3 février, les personnes qui le souhaitent pourront ainsi accéder à une connexion haut débit Starlink. Il sera alors alors possible de rester connecté à internet et d’accéder aux informations les plus fraîches, sans risquer la censure. Rien de nouveau toutefois pour l’entreprise d’Elon Musk, habituée de ce coup de force.

Certains critiquent l’opportunisme d’Elon Musk

En effet, Starlink a été plusieurs fois activé en urgence, gratuitement, à travers le monde, pour aider les citoyens à faire face aux évolutions systémiques ou météorologiques. En décembre dernier, c’est en Indonésie qu’Elon Musk avait annoncé la gratuité totale de Starlink alors que le pays était en proie à d’importantes innondations. Si beaucoup saluent ces initiatives, certains y voient plutôt de l’opportunisme, en mettant la marque en avant auprès de populations souvent démunies face à la réalité de la situation dans laquelle elles se trouvent.