Vodun Days au Bénin : Focus sur les innovations de l’édition 2026

Du 8 au 10 janvier 2026, Ouidah s’apprête à accueillir la troisième édition des Vodun Days dans un format profondément renouvelé. Plus qu’une simple reconduction, l’événement marque une montée en puissance assumée, tant par l’extension des espaces investis que par l’enrichissement de sa programmation culturelle, artistique et spirituelle. La cité historique, déjà symbole de mémoire et de spiritualité, ambitionne cette année de proposer une expérience plus immersive et plus inclusive.

Première évolution notable, l’intégration de nouveaux lieux dans le parcours des festivités. À côté des sites déjà emblématiques, la place de Ninsuxwé fait son entrée dans la programmation officielle. Ce nouvel espace vient renforcer l’ancrage territorial de l’événement et offre un cadre supplémentaire aux animations prévues, contribuant à une meilleure répartition des activités à travers la ville.

Densité et diversité

La programmation 2026 se distingue également par sa densité et sa diversité. Des animations inédites figurent à l’agenda, avec un accent particulier mis sur la journée du 10 janvier à l’Arène de Ouidah. Ce site accueillera des performances exclusives, pensées pour marquer les esprits et offrir au public une lecture contemporaine des expressions culturelles liées au vodun.

Le volet musical connaît, lui aussi, une évolution majeure. Le 8 janvier, un concert exceptionnel réunira des artistes de renommée internationale. Angélique Kidjo, Ciara, Davido et Meiway partageront la scène, aux côtés de figures locales parmi lesquelles Vano Baby. Cette affiche illustre la volonté des organisateurs de positionner les Vodun Days comme une plateforme de dialogue entre cultures africaines et diasporiques, tout en valorisant les talents béninois.

La ville de Ouidah sera entièrement piétonne

Moment central de l’événement, la Grande Cérémonie Vodun, prévue le 9 janvier, s’annonce cette année sous un angle résolument international. La participation de voduns venus de l’étranger vient renforcer la dimension interreligieuse et transnationale de la célébration. Cette ouverture traduit une reconnaissance accrue du vodun comme patrimoine vivant, partagé au-delà des frontières nationales.

Sur le plan logistique, les Vodun Days 2026 introduisent une organisation repensée de la mobilité. Durant les trois jours de festivités, la ville de Ouidah sera entièrement piétonne. Des bus dédiés assureront les déplacements vers les différents sites, tandis que la circulation intra-urbaine reposera en partie sur des tricycles opérés en partenariat avec Gozem Bénin, habillés aux couleurs de l’événement. Cette mesure vise à fluidifier les déplacements tout en garantissant sécurité et accessibilité.

La place Maro…

L’expérience proposée au public s’enrichit également sur le plan gastronomique. Un food court sera installé à proximité de la place Maro, offrant aux visiteurs un espace dédié à la découverte des saveurs culinaires béninoises. Cette initiative participe à la valorisation du patrimoine immatériel à travers la cuisine, souvent indissociable des pratiques culturelles et rituelles.

Enfin, la diversité culturelle et spirituelle occupe une place centrale dans cette édition. Sur l’esplanade du Fort français, les Terreiros du Brésil mettront en lumière les expressions du vodun brésilien, illustrant les liens historiques et culturels entre le Bénin et les Amériques. Des voduns du Nord du pays prendront également part aux célébrations, élargissant le spectre des traditions représentées. Tout au long des trois jours, animations artistiques, culturelles et spirituelles se succéderont sur les différentes places, donnant à la ville le rythme continu d’un grand festival.