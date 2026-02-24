Accusé de viol, l'acteur Russel Brand plaide non coupable

Russell Brand, face à la justice. En effet, le comédien britannique a été entendu, ce mardi, par la Cour criminelle de Southwark, à Londres. Âgé de 50 ans, l’acteur était entendu dans le cadre d’accusations portées à son encontre, particulièrement graves. En effet, il est soupçonné d’être l’auteur d’un viol et d’une agression sexuelle.

Le comédien s’est présenté à la barre afin de faire entendre sa version des faits, qui concernent deux plaignantes distinctes. La justice n’a pas souhaité dévoiler l’identité de ces deux femmes, âgées de plus de 16 ans au moment des faits supposés, afin de préserver leur sécurité. En revanche, il a été admis que les faits se seraient déroulés à Londres, en 2009. Pour le moment, les médias locaux et étrangers n’en savent pas forcément davantage.

À lire aussi Hommage éternel : Anthony Joshua se tatoue les noms de ses deux amis tués dans le crash de Lagos

Russel Brand entendu par la justice dans le cadre d’une nouvelle affaire

L’enquête se poursuit et l’acteur doit rester à disposition des forces de l’ordre. Un procès a été annoncé et celui-ci se tiendra au mois de juin prochain. Des accusations qui viennent s’ajouter à celles déjà formulées. En effet, Russell Brand est déjà accusé de viol et d’agressions sexuelles, supposément survenues entre 1999 et 2005.

Publicité

L’acteur a toujours fermement contesté les accusations formulées à son encontre. Le procès attendu devra permettra de faire le tri entre les accusations et les affirmations de l’acteur et ancien présentateur de télévision. Témoignages, arguments et autres preuves, tout sera étudié, analysé et présenté avant qu’un verdict ne soit officiellement rendu.

Une lourde peine de prison pour Russel brand ?

En cas de condamnation, il pourrait faire face à de lourdes sanctions pénales. Il risque, en effet, une longue peine de prison (jusqu’à une dizaine d’années). Toutefois, il a décidé de plaider non coupable. Les prochaines semaines s’annoncent donc particulièrement intenses pour l’acteur, sa défense et les plaignantes.