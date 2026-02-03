Affaire Yaya Touré : Anicette Konan annonce un livre aux « graves révélations »

Après avoir déposé plainte contre l’ancien footballeur international ivoirien, la journaliste et chantre Anicette Konan annonce la publication d’un ouvrage relatant leur relation. L’affaire opposant Anicette Konan à Yaya Touré prend une nouvelle dimension. Alors que le scandale secoue la Côte d’Ivoire depuis plusieurs jours, l’ancienne journaliste de la RTI a annoncé la publication prochaine d’un livre consacré à sa relation avec l’ex-capitaine des Éléphants.

Affaire Yaya Touré : un livre aux « graves révélations » annoncé par Anicette Konan

L’ouvrage, intitulé Au fil de l’affaire Yaya Touré, est présenté par son auteure comme contenant de « graves révélations » sur son histoire avec le quadruple Ballon d’Or africain. Un second titre circule également : Mon combat de femme face à un pervers narcissique, laissant entrevoir la tonalité accusatrice du récit. La date de publication et les modalités de distribution n’ont pas encore été communiquées, mais l’annonce alimente déjà les débats sur les réseaux sociaux ivoiriens.

Yaya Touré face à des accusations d’« escroquerie sentimentale »

Cette annonce intervient dans un contexte judiciaire tendu. Anicette Konan a déposé une plainte auprès du procureur de la République d’Abidjan, accusant l’ancien milieu de terrain de Manchester City et du FC Barcelone d’« escroquerie sentimentale ». La chantre évangélique affirme avoir entretenu une relation avec le footballeur entre mai 2024 et mai 2025. Durant cette période, il lui aurait promis le mariage en tant que seconde épouse avant de la pousser à interrompre une grossesse. Pour étayer ses accusations, elle a rendu publics des enregistrements audio, des captures de conversations et des vidéos.

Publicité

De son côté, Yaya Touré a formellement démenti l’ensemble des faits reprochés, assurant que les preuves présentées sont « fausses et manipulées ». Marié depuis plus de 22 ans et père de trois enfants, l’ancien international ivoirien bénéficie de la présomption d’innocence. Aucune décision de justice n’a été rendue à ce stade.