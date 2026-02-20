Afrique : il y a 26 ans, Koffi Olomide battait un record continental, et il s'en souvient

Vingt-six ans après, le souvenir reste intact. Sur les réseaux sociaux, Koffi Olomidé ravive un concert qui continue d’alimenter son récit et celui de la musique africaine sur la scène internationale.

Le chanteur congolais a publié, le 19 février 2026, un message revenant sur sa prestation à Paris-Bercy en 2000. « 19 février 2000 – 19 février 2026 : 26 ans déjà. Il y a vingt-six ans, jour pour jour, je devenais le premier artiste africain à me produire et à remplir Accor Arena, alors appelée Palais Omnisports de Paris-Bercy. Un moment historique, symbole de persévérance et de fierté, qui a marqué un tournant décisif pour la musique africaine sur la scène internationale. », a écrit la star congolaise sur Facebook.

Un concert devenu référence

Ce soir-là, c’est Koffi Olomidé qui monte sur scène -le patron du Quartier Latin International-, venu prouver que la musique africaine avait toute sa place dans les plus grandes salles du monde. Dans les gradins, la diaspora congolaise et africaine de Paris a répondu présent en masse, transformant Bercy en une véritable communion collective.

Le show est à la hauteur de l’événement. Rumba revisitée, danseurs au cordeau, lumières et mise en scène travaillées jusqu’au moindre détail, Koffi livre une performance qui n’a rien à envier aux plus grandes productions internationales. Plus qu’un simple concert, la soirée marque un signal fort : les artistes africains frappent désormais à la porte des grandes scènes européennes, et ils entendent bien y rester.

Un parcours marqué par l’influence

Né en 1956 à Kisangani, Antoine Christophe Agbepa Mumba s’impose dès les années 1980 comme l’un des visages majeurs de la rumba congolaise. Auteur-compositeur, puis chef d’orchestre, il fonde le Quartier Latin International, structure qui servira de tremplin à plusieurs figures de la scène musicale. Ses productions multiplient les succès populaires. Des titres comme Loi, Effrakata ou Selfie circulent bien au-delà des frontières congolaises, consolidant sa notoriété.

Sur scène, l’homme sait tenir une salle. Des tournées internationales aux grandes soirées africaines de Paris, Koffi Olomidé a construit au fil des années une présence live qui force le respect. Les Kora Awards, entre autres distinctions, ont salué ce parcours hors norme. Mais la route n’a pas toujours été lisse. Des affaires médiatisées et des démêlés judiciaires ont régulièrement rattrapé l’artiste sans jamais vraiment éteindre sa flamme musicale. Koffi avance, quoi qu’il arrive. À 69 ans, il est toujours là. Toujours sur scène, toujours à enregistrer.