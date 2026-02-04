Afrique : la France va ratifier un accord de défense historique sur le continent

C’est une grande nouvelle, que celle de l’annonce d’un accord de défense signé entre la France et le Kenya. En effet, les deux pays sont sur le point de franchir un pas décisif dans leurs relations bilatérales avec la ratification imminente d’un accord de coopération militaire. Une première.

Cet accord intervient dans un contexte spécifique, marqué par la volonté kenyanne de se “défaire” de ses alliances traditionnelles, afin de coopérer avec des nations issues d’un nouveau spectre, proche des valeurs et des ambitions kenyannes en matière de défense, d’intégrité et de souveraineté.

Un accord unique signé entre la France et le Kenya

Jusqu’à présent, la politique de défense kényane reposait principalement sur des liens étroits avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Avec ce nouvel accord, Nairobi diversifie donc son approche, renforçant par la même occasion les liens avec un nouvel allié stratégique puissant.

la France, de son côté, continue de développer son approche plurielle, d’avantage encore à l’heure ou l’allié américain peut faire faux-bond à n’importe quel moment. Cet accord prévoit notamment des formations de l’armée kenyanne par les forces françaises ainsi qu’un transfert d’expertise. En outre, la France accordera son aide à Nairobi, dans le cadre de la lutte contre les tentatives de déstabilisations maritimes.

La France continue d’être influente sur le continent africain

Selon certaines sources, il est aussi possible que prochainement, de premiers exercices conjoints soient organisés. Un bonne nouvelle pour le Kenya, mais aussi pour Paris, qui souhaite continuer à rester présent sur le continent africain, alors que sa présence a été vivement critiquée, notamment au Maghreb et dans la région du Sahel. En effet, que ce soit au Burkina, au Mali ou encore au Niger, la France est très mal perçue, au point que cela ait créé de vives tensions diplomatiques. C’est, par exemple, le cas avec l’Algérie ou les représentants et intérêts français sont régulièrement ciblés. Les arrestations de journalistes, comme Christophe Gleizes, en sont l’un des exemples.