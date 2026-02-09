Al Nassr : Cristiano Ronaldo met fin à son boycott

Cristiano Ronaldo affiche des statistiques impressionnantes depuis le début de la saison avec Al Nassr. En 23 matchs disputés toutes compétitions confondues, l’attaquant portugais a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives, démontrant une efficacité redoutable malgré ses 40 ans. Ces performances remarquables contrastent avec la récente crise qui a secoué le club saoudien et poussé la star à suspendre sa participation aux rencontres officielles.

La tension entre le quintuple Ballon d’Or et la direction du club a finalement trouvé son issue. Selon des sources proches du dossier relayées par ESPN Brasil, Ronaldo a décidé de reprendre la compétition après que ses principales revendications aient été satisfaites. Le joueur avait notamment exigé le règlement des salaires impayés d’Al Nassr ainsi que la restauration de l’autonomie des dirigeants du club, écartés par le Fonds souverain d’investissement d’Arabie saoudite (PIF).

Le retour de Ronaldo conditionné par des garanties financières et managériales

Le mécontentement du capitaine portugais trouvait son origine dans la gestion du PIF, propriétaire du club, particulièrement concernant le mercato estival et certaines décisions administratives. Simão Coutinho, directeur sportif, et José Semedo, PDG d’Al Nassr, avaient été suspendus de leurs fonctions par le fonds souverain. Leur réintégration dans leurs prérogatives complètes fait partie des avancées qui ont permis de dénouer la crise.

L’absence de Ronaldo s’est concrétisée lors de deux rencontres de Saudi Pro League : la victoire 2-0 contre Al Ittihad vendredi dernier et le succès face à Al Riyadh la semaine précédente. La Ligue professionnelle saoudienne n’est pas restée inactive face à cette situation exceptionnelle. Un communiqué publié jeudi dernier a clairement rappelé qu’aucun joueur ne pouvait exercer d’influence sur les décisions prises au-delà de son propre club, un avertissement directement adressé à la superstar lusitanienne.

Al Nassr prépare les prochaines échéances avec son atout majeur

Le retour annoncé de Ronaldo intervient à un moment stratégique pour Al Nassr. Le club s’apprête à affronter Arkadag ce mercredi en deuxième division de la Ligue des champions asiatique, une compétition où la présence du Portugais pourrait s’avérer déterminante. Selon certaines informations, le joueur aurait confirmé sa disponibilité pour le match contre Al Fateh prévu le 14 février, marquant ainsi officiellement la fin de son boycott.

Cette résolution témoigne de la capacité des différentes parties à trouver un compromis dans une situation délicate. Al Nassr récupère son meilleur buteur au moment où le championnat saoudien et les compétitions continentales entrent dans une phase décisive. Pour Ronaldo, cette issue préserve à la fois son statut et ses intérêts tout en lui permettant de poursuivre sa mission sportive en Arabie saoudite, où il reste une figure centrale du développement du football local.