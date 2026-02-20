Al Nassr FC : "Cristiano Ronaldo a essayé le jeûne du Ramadan", révèle un ex-coéquipier

L’ancien joueur d’Al-Nassr, Shaye Sharahili a révélé sur le podcast saoudien Thmanyah Sports que Cristiano Ronaldo avait observé deux jours de jeûne du Ramadan aux côtés de ses coéquipiers musulmans. Une démarche volontaire de la star portugaise, non musulmane, pour partager l’expérience de ses partenaires.

C’est une confidence inattendue, Shaye Sharahili, ancien joueur d’Al-Nassr FC, a raconté sur le podcast saoudien Thmanyah Sports que Cristiano Ronaldo avait décidé, de son propre chef, de tenter le jeûne du Ramadan avec les membres musulmans de l’effectif. « L’année dernière, Cristiano Ronaldo a essayé de jeûner avec les joueurs musulmans d’Al-Nassr pendant le Ramadan. Il a jeûné pendant 2 jours pour expérimenter ce que ressentent les musulmans durant le jeûne », a rapporté Sharahili. Le joueur portugais, qui n’est pas de confession musulmane, n’y était en rien obligé.

Le Ramadan, un défi logistique pour les clubs de football

La révélation intervient au moment où le mois sacré a de nouveau débuté pour les musulmans du monde entier. Chaque année, la période ramadanesque soulève des questions pratiques pour les clubs professionnels. En Europe, des clubs comme le PSG, l’OM ou Le Havre assurent un suivi individualisé, adaptant régimes alimentaires et horaires d’entraînement. En Champions League, de courtes pauses sont autorisées lors des matchs pour permettre aux joueurs de rompre le jeûne.

Une adaptation naturelle en Arabie Saoudite

La situation est sensiblement différente en Arabie Saoudite, où la très grande majorité des joueurs de la Saudi Pro League observent le Ramadan et où la Ligue s’adapte en conséquence. C’est dans cet environnement que Cristiano Ronaldo côtoie au quotidien des coéquipiers pour qui le jeûne fait partie du calendrier sportif annuel. La démarche de CR7 de jeûner deux jours à leurs côtés reste, à ce stade, une initiative personnelle et isolée, telle que rapportée par Shaye Sharahili dans son témoignage.