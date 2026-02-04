Algérie - Russie : les USA s'inquiètent de la livraison de SU-57E par Moscou

Depuis l’accession à l’indépendance de l’Algérie, la Russie s’est progressivement imposée comme un fournisseur incontournable en matière d’équipements militaires. Ce partenariat s’est consolidé au fil des décennies, permettant aux forces armées algériennes de disposer de capacités opérationnelles sophistiquées. Les véhicules blindés, les systèmes aériens et navals russes constituent aujourd’hui des éléments fondamentaux de l’arsenal algérien, témoignant d’une dépendance technologique établie de longue date. Cette relation commerciale et stratégique demeure l’une des plus importantes pour Moscou sur le continent africain, reflétant l’importance géopolitique de l’Algérie dans la région méditerranéenne et sa position influente au sein des enjeux régionaux.

Alger reçoit les premiers chasseurs de cinquième génération exportés

Le secteur aéronautique connaît un tournant décisif avec l’arrivée de deux appareils ultramodernes en Algérie. Annoncée lors du salon aéronautique prestigieux de Dubaï cette semaine, cette livraison revêt une portée géopolitique majeure : pour la première fois, un État non-américain accède à une technologie militaire de pointe comparable au F-35. Les représentants du constructeur russe affirment que ces machines ont rapidement intégré les opérations de combat et démontrent déjà leurs performances attendues.

Cette transaction représente un saut qualitatif important. Les avions en question appartiennent à la catégorie des chasseurs de cinquième génération, réputés pour leurs capacités de furtivité avancée et leur supériorité tactique. Leur déploiement opérationnel immédiat indique une formation rapide des équipages algériens et une intégration technique relativement sans encombre.

Washington mobilise ses outils diplomatiques face au rapprochement Algérie – Russie

Les autorités américaines ne cachent pas leur préoccupation face à cette évolution. Lors de son audition devant les commissions sénatoriales spécialisées, le diplomate du département d’État Robert Palladino, a exprimé l’inquiétude officielle américaine. Il a souligné que Washington emploie régulièrement des canaux discrets et des pressions diplomatiques pour défendre ses intérêts stratégiques et contrecarrer les rapprochements entre ses partenaires et ses adversaires désignés.

La rhétorique américaine associe clairement la Chine et la Russie comme des puissances adverses vis-à-vis desquelles une résistance catégorique s’impose. Selon cette logique, les partenariats militaires avec ces États représentent des risques pour la sécurité américaine et celle de ses alliés. Washington entend donc utiliser tous les leviers à sa disposition—diplomatiques, économiques ou politiques—pour persuader les gouvernements de réorienter leurs choix d’équipementiers.

Le positionnement américain révèle une stratégie concernant la présence russe en Afrique du Nord et au Sahel. Le renforcement des capacités aériennes algériennes avec du matériel russe inquiète les décideurs à Washington, qui voient dans cette transaction un indicateur du poids croissant de Moscou dans la région. La protection de la souveraineté américaine, telle que la présente l’administration, implique de maintenir une certaine maîtrise des rapports de force technologiques et militaires à l’échelle mondiale.

L’Algérie, acteur régional de premier plan, doit naviguer entre plusieurs impératifs. D’un côté, elle souhaite renforcer ses capacités de défense face aux menaces régionales et maintenir son indépendance décisionnelle. De l’autre, elle se trouve confrontée à des pressions diplomatiques de la part d’une puissance mondiale désireuse de remodeler ses alliances militaires.