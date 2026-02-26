Après Al‑Nassr, Ronaldo investit dans le foot européen avec 25 % de l’UD Almería acquis

Le Portugais franchit un cap décisif. Cristiano Ronaldo accélère sa stratégie d’investissement en Europe en acquérant 25 % du club andalou de deuxième division, l’UD Almería.

Jeudi, Cristiano Ronaldo a formellement annoncé sa prise de participation majeure au club andalou de deuxième division espagnole, l’UD Almería. Cette acquisition vient compléter son portefeuille entrepreneurial, qui comprend déjà 15 % du club saoudien Al‑Nassr, valorisé à plus de 400 millions de dollars, où il évolue actuellement.

CR7 Sports Investments orchestrera ce déploiement. Cet organe holding doit « évaluer et concrétiser des opportunités stratégiques dans le secteur du sport professionnel », stipule le communiqué du Portugais. Aucun détail financier n’a filtré sur la transaction Almería. Silence radio contrastant avec la semi-transparence des montages saoudiens.

Une plateforme intercontinentale

La société CR7 Sports Investments contrôle désormais au moins deux clubs de deux différents continents. Almería et Al Nassr ne relèvent d’aucun conflit : le club saoudien jouit d’un joueur à temps plein ; l’andalou hérite d’un investisseur-consultant.

Mohamed al-Khereiji, président d’Almería, a cadré l’arrivée. Ronaldo devrait s’impliquer spécifiquement dans le programme jeunesse du club andalou. Le partenariat mise sur la connaissance du Portugais en matière de formations et de ligues ibériques. « Mon ambition est depuis longtemps de contribuer au football« , a affirmé Ronaldo dans le communiqué.

Formation et gouvernance réelle

Les responsabilités opérationnelles demeurent floues. Almería mentionne un rôle en académie. Aucune précision sur les pouvoirs décisionnels attachés aux 25%. Le club andalou vise la remontée en Liga. Un partenariat avec Ronaldo pourrait accélérer la visibilité institutionnelle—tant sur les terrains qu’aux guichets.

Sur le terrain, Cristiano Ronaldo accumule 95 buts en championnat saoudien et approche les 100 réalisations. Avec 21 buts cette saison, le Portugais mène l’artillerie du championnat. Al-Nassr occupe la première place avec 58 points en 23 matchs et ne compte qu’une seule défaite depuis le début de la saison. Al-Hilal, handicapé par l’absence de l’attaquant Karim Benzema en raison d’une blessure au muscle adducteur, a basculé à la troisième place. La lutte pour le titre saoudien s’annonce ouverte jusqu’au bout, avec Al-Ahli toujours accrocheur. Ronaldo approche parallèlement du seuil mythique des 1 000 buts en carrière, lui qui en compte actuellement 965.

De l’autre côté , CR7 Sports Investments avance ses pions en quête d’opportunités stratégiques. Almería constituera le premier test : investisseurs et observateurs attendront les résultats sportifs et financiers dans les années qui viennent.