Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer 500 buts après l'âge de 30 ans

Le chiffre sidère davantage que le doublé. À 41 ans, Cristiano Ronaldo repousse encore la frontière statistique avec un total qui redéfinit la notion de longévité au plus haut niveau.

Le temps n’entame pas la cadence. Samedi soir, sous les projecteurs de la Saudi Pro League, le Portugais a propulsé Al-Nassr vers un succès net face à Al-Hazem, signant ses 500e et 501e buts inscrits après ses 30 ans, un seuil inédit dans l’histoire du football. En entrant sur la pelouse avec 499 réalisations dans cette tranche d’âge, l’attaquant a rapidement transformé une rencontre ordinaire en soirée historique. Deux frappes, un record.

Longévité hors norme de Cristiano Ronaldo

À 41 ans, l’avant-centre compile désormais 964 buts en carrière et se rapprocherait à 36 unités du cap symbolique des 1 000. Depuis le début de sa quatrième décennie, la production offensive affiche une constance rare : 501 buts et 105 passes décisives, soit 606 contributions en 592 matches.

La répartition raconte un parcours qui traverse les époques et les styles. Real Madrid concentre la plus grande part avec 162 réalisations après 30 ans, suivi de la Juventus (101), de la sélection portugaise (91), d’Al-Nassr (119) et de son retour à Manchester United (27). Fait marquant, la courbe s’inverse : l’attaquant a désormais marqué davantage de buts après ses 30 ans (501) qu’avant (463), une anomalie statistique à ce niveau d’exigence.

Une carrière qui défie les cycles

Au-delà des chiffres bruts, le palmarès alimente la dimension historique du parcours. Cinq Ligues des champions remportées — dont quatre avec Real Madrid —, des titres nationaux en Angleterre, en Espagne et en Italie, ainsi qu’un sacre à l’Euro 2016 avec équipe du Portugal jalonnent une carrière étendue sur plus de vingt ans.

Sur le plan individuel, cinq Ballons d’Or et plusieurs distinctions de meilleur joueur UEFA s’ajoutent à une collection de records, dont celui de meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions de l’UEFA avec plus de 140 réalisations et le plus grand nombre de sélections en équipe nationale masculine. Cette accumulation de trophées et de marques statistiques renforce l’image d’un attaquant qui a dominé plusieurs cycles du football mondial tout en restant décisif sur la durée.

Au soir du record, la dimension historique s’impose dans une formule résumant la bascule statistique : « Aucun joueur de l’histoire du football n’a atteint cette marque après 30 ans. » La saison se poursuit avec la course au titre en championnat saoudien, tandis que le compteur individuel continue de se rapprocher du seuil des 1 000 buts.