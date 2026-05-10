FC Barcelone : le père d'Hansi Flick est décédé à quelques heures du Clásico

Le FC Barcelone a annoncé ce dimanche matin le décès du père de son entraîneur Hansi Flick, quelques heures avant la réception du Real Madrid au Spotify Camp Nou, pour le compte de la 35e journée de Liga. La nouvelle a d’abord été rendue publique par le club catalan avant d’être relayée par le journaliste Fabrizio Romano sur le réseau social X.

Flick a informé la direction du club et les joueurs dans le vestiaire dès le matin. Malgré la tragédie, le technicien allemand devrait assurer sa présence sur le banc pour diriger les Blaugranas lors du choc de la soirée.

Le Barça à un point du titre

Le Clásico de ce soir revêt une importance capitale dans la course au championnat. Barcelone n’a besoin que d’un point pour être sacré champion d’Espagne, ce qui fait de cette rencontre un potentiel match de titre. Sous la direction de Flick, nommé en mai 2024, le Barça avait déjà remporté la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid (5-2) en janvier 2025, puis la Coupe du Roi en finale contre ce même adversaire (3-2) en avril 2025.

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Le club derrière son entraîneur

Dans son communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le FC Barcelone a exprimé son soutien à son entraîneur : « Le FC Barcelone et toute la famille blaugrana souhaitent adresser tout leur amour à Hansi Flick après le décès de son père. Nous partageons votre douleur et nos pensées accompagnent vous et votre famille en ces temps difficiles.«

Sur X, Fabrizio Romano a apporté son soutien à l’entraîneur barcelonais, indiquant que ses pensées accompagnent Hansi Flick et sa famille en ces moments douloureux. Le coup d’envoi du Clásico est prévu à 20h00 (heure de Paris) au Spotify Camp Nou. Une victoire ou un nul barcelonais ce soir officialiserait le titre de champion d’Espagne pour la saison 2025-2026.