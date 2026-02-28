Après Cristiano Ronaldo, Donald Trump va-t-il rencontrer Lionel Messi ?

L’attaquant argentin Lionel Messi, sacré champion de Major League Soccer (MLS) avec son club de l’Inter Miami, pourrait être reçu à la Maison-Blanche le 5 mars 2026 quelques mois après la visite de Cristiano Ronaldo à Trump. La rencontre envisagée avec le président américain Donald Trump s’inscrirait dans la tradition des réceptions accordées aux équipes victorieuses des compétitions majeures aux États-Unis.

Cette invitation, évoquée par plusieurs médias internationaux, concernerait l’ensemble de l’effectif de l’Inter Miami, récent vainqueur du championnat nord-américain. À ce stade, la présence effective de Lionel Messi n’a pas été officiellement confirmée par le club floridien ni par les autorités américaines.

Une invitation liée au titre de l’Inter Miami

La Maison-Blanche accueille régulièrement les équipes championnes des grandes ligues professionnelles américaines, parmi lesquelles la NFL, la NBA, la MLB ou encore la MLS. Cette pratique institutionnelle, bien établie, consiste à saluer les performances sportives au plus haut niveau national. Selon le calendrier évoqué par plusieurs médias, la réception de l’Inter Miami interviendrait au début du mois de mars. Le club, basé en Floride et cofondé notamment par l’ancien international anglais David Beckham, a remporté la MLS à l’issue de la saison 2025, marquée par la présence de plusieurs figures internationales, dont Lionel Messi.

L’éventuelle participation du joueur argentin constituerait un moment particulier, le capitaine de l’équipe nationale d’Argentine n’ayant encore jamais été officiellement reçu à la Maison-Blanche. En 2023, il avait été distingué par les États-Unis avec la Médaille présidentielle de la Liberté, sans toutefois se rendre à la cérémonie.

Une séquence qui rappelle la visite de Cristiano Ronaldo

Cette possible rencontre entre Lionel Messi et Donald Trump interviendrait quelques mois après la visite de Cristiano Ronaldo à la Maison-Blanche que nous avons rapporté à l’époque. L’attaquant portugais avait en effet été reçu en novembre 2025 lors d’une séquence diplomatique liée à la présence du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane aux États-Unis.

La visite de Cristiano Ronaldo avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment après des propos du président américain saluant le parcours du joueur. Plusieurs images et vidéos avaient largement circulé, certaines étant anciennes ou sorties de leur contexte. Cette précédente rencontre, confirmée par des médias internationaux dont l’agence Reuters, constitue à ce jour la seule interaction récente attestée entre Donald Trump et une star mondiale du football.

Une visibilité accrue du football aux États-Unis

L’éventuelle réception de l’Inter Miami s’inscrit dans un calendrier marqué par une attention croissante portée au football sur le territoire américain. Les États-Unis, en co-organisation avec le Canada et le Mexique, accueilleront la Coupe du monde de la FIFA en 2026. Dans cette perspective, les autorités américaines multiplient les initiatives liées au sport, notamment en direction du football, dont la popularité continue de progresser dans le pays.

La MLS, créée en 1996, connaît une expansion soutenue, avec l’arrivée de joueurs de renommée internationale et une augmentation des audiences. La présence de Lionel Messi en MLS depuis 2023 a contribué à renforcer la visibilité du championnat nord-américain à l’échelle mondiale. Son éventuelle participation à une réception officielle à la Maison-Blanche constituerait un événement symbolique dans ce contexte.

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été publiée quant à la liste des joueurs attendus à Washington. Lionel Messi, qui reste discret sur les questions politiques, pourrait choisir de ne pas honorer ce rendez-vous ou, au contraire, de rencontrer le président américain comme a fait son rival en fin d’année dernière. La décision devrait être connue dans les prochains jours.