Après les critiques de Donald Trump, Melania publie une chanson de Bad Bunny

Un choix musical inattendu s’invite dans la communication de la Première dame américaine. Sur Instagram, Melania Trump a partagé un titre de Bad Bunny, relançant les commentaires dans un climat déjà tendu à la suite des critiques de son mari visant l’artiste.

L’image circule et est commentée en boucle. Sur son compte Instagram, Melania Trump a publié un extrait d’un titre de Bad Bunny, figure mondiale de la musique latino, déclenchant une vague de réactions en ligne. Quelques heures suffisent pour faire remonter le post dans les tendances. Les commentaires s’accumulent, oscillant entre surprise et interrogations sur la portée du geste.

Tensions politiques autour de Bad Bunny

Ces dernières semaines, Donald Trump s’en était pris à la star latino-américaine après sa prestation lors du Super Bowl. L’artiste, connu pour ses prises de parole sur des sujets sociaux et politiques, avait suscité l’agacement du Président américain Donald Trump qui n’avait pas manqué de l’exprimer sur son réseau social Truth Social.

« Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est absolument lamentable, l’un des pires de tous les temps ! C’est absurde, c’est un affront à la grandeur de l’Amérique et cela ne représente en rien nos valeurs de réussite, de créativité ou d’excellence. » avait écrit le Président Trump sur Truth Social après la fin du spectacle.

Sur Instagram, des milliers de commentaires sans réponse

Le post de Melania a provoqué une ruée dans les commentaires. « Je crois que ton mari n’aime pas ses chansons« , a écrit un abonné en commentaire de la publication de la première dame. Un autre internaute n’a pas caché son étonnement dans la section des commentaires. « Quelle audace d’utiliser cette chanson« , a-t-il écrit. La Maison-Blanche ne s’est pas prononcée officiellement. Le post n’a pas été supprimé au moment où nous rédigeons cet article.