Assemblée nationale du Bénin : Le rendez-vous de  la mise en place des organes de gestion

La séance plénière du ce jour mercredi 11 Février 2026 sous la présidence du professeur Joseph Djogbénou, est d’un grand intérêt pour la constitution des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et la mise en place des organes politiques à savoir les groupes parlementaires comme le prévoit le Règlement intérieur de l’institution.

Le président Joseph Djogbénou est sur la trace des premiers mots lâchés comme affiché le jour de l’installation juste après son élection à la tête du Parlement béninois et réaffirmé devant les fonctionnaires parlementaires lors de la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs héritée de Louis Vlavonou ; que la dixième mandature s’inscrit dans la vision des réformes et de la rigueur professionnelle. Cette détermination s’explique par la promptitude en ce qui concerne la convocation des députés à la séance plénière d’aujourd’hui dans le but de lier l’acte à la parole et rendre fonctionnelle le Parlement en passant par l’effectivité des commissions permanentes et l’élection des membres des organes de gestion sans oublier la déclaration de constitution des groupes parlementaires. S’agissant des commissions permanentes, elles sont au nombre de cinq et constituent les bras techniques opérationnels de l’institution pour l’examen des projets et propositions de lois. Chaque commission compte au moins treize membres. Elles sont dirigées par un bureau de cinq personnes et assurent le contrôle de l’action gouvernementale. On peut retenir entre autres, la Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme (C1) qui traite des questions constitutionnelles, législatives et judiciaires; celle des Finances et des Échanges (C2) qui analyse le budget, la fiscalité et les échanges économiques et celle du Plan, de l’Équipement et de la Production (C3) qui se penche sur le développement, les infrastructures et la production. A elles, il faut ajouter la Commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires Sociales (C4) qui gère les secteurs sociaux, éducatifs et culturels et la Commission des Relations Extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense et de la Sécurité (C5) qui s’occupe des questions de diplomatie et la sécurité nationale.

Les groupes parlementaires jouent aussi un rôle important concernant la coordination et l’animation de la vie politique au niveau de l’Assemblée nationale. En la matière, l’Union Progressiste « Le Renouveau » et le Bloc Républicain qui sont représentés au sein du Parlement donneront les couleurs à l’opinion en respect aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Cette séance plénière est la toute première après la séance inaugurale, laquelle a permis au bureau d’âge de coordonner le processus d’installation et d’élection des membres du bureau au regard des textes qui organisent la gestion et le fonctionnement de l’institution.