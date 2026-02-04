Atelier sur la criminalité au Bénin : Blanchiment et financement du terrorisme au centre des débats

Cotonou abrite, du lundi 02 au mercredi 04 février 2026, un atelier régional de formation consacré au blanchiment des avoirs criminels et au financement du terrorisme. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération judiciaire et de la sécurité financière au sein de la sous-région.

Organisé par le ministère de la Justice et de la Législation, l’atelier se tient dans le cadre du projet d’appui au Bureau de l’entraide pénale internationale (Bepi), piloté par Expertise France. Il réunit des acteurs judiciaires et institutionnels issus de plusieurs pays, notamment le Sénégal, le Tchad, la Guinée, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire et le Bénin.

Durant trois jours, les participants échangent sur les mécanismes de détection, de poursuite, de saisie et de confiscation des avoirs criminels, ainsi que sur les stratégies de lutte contre le financement du terrorisme. Les travaux visent à renforcer les capacités des professionnels impliqués dans la chaîne judiciaire et à favoriser une meilleure coordination entre les États face à des formes de criminalité de plus en plus transnationales.

La directrice du Bureau de la coopération et de l’Entraide judiciaires, Innocentia Apovo Monteiro, a rappelé que le blanchiment des avoirs criminels et le financement du terrorisme constituent des menaces majeures pour la stabilité économique, la sécurité nationale et la paix sociale des États. Elle a souligné l’importance d’une coopération judiciaire internationale renforcée pour faire face à une criminalité organisée qui dépasse les frontières.

L’ouverture officielle des travaux s’est déroulée sous la houlette de Florentin Gbodou, directeur de cabinet du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui a réaffirmé l’engagement du gouvernement béninois à soutenir les initiatives visant à renforcer les capacités des acteurs judiciaires.

Il a également exprimé la reconnaissance du Bénin à Expertise France et aux partenaires techniques pour leur accompagnement, tout en invitant les participants à tirer pleinement profit des travaux afin de formuler des recommandations concrètes et adaptées aux réalités des États.