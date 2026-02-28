Attaque israélienne en Iran : Trump annonce le début d’« opérations de combat majeures » américaines (vidéo)

Le président des États-Unis Donald Trump a déclaré ce samedi que les forces américaines avaient engagé des « opérations de combat majeures » en Iran, quelques heures après les frappes israéliennes. L’information a été rapportée notamment par l’agence Associated Press et confirmée par plusieurs médias internationaux. Washington n’a toutefois pas encore détaillé les cibles visées ni l’ampleur exacte de l’intervention militaire, tandis que les autorités iraniennes n’ont pas communiqué de bilan officiel au moment des premières déclarations.

Israël a annoncé ce samedi 28 février 2026 avoir mené une frappe militaire sur le territoire iranien, avec des explosions signalées à Téhéran, la capitale de la République islamique d’Iran. Le ministère israélien de la Défense, dirigé par Israel Katz, a indiqué que l’opération visait des objectifs considérés comme menaçants pour la sécurité de l’État d’Israël.

Les premières détonations ont été observées dans plusieurs quartiers de Téhéran, où des colonnes de fumée ont été visibles au-dessus de zones urbaines, rapporte le quotidien Le Monde. L’armée israélienne a présenté l’opération comme une frappe « préventive », tandis que l’espace aérien israélien a été fermé par précaution, selon TF1 Info. Les sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs villes israéliennes après l’annonce officielle.

Coordination avec les États-Unis et mesures de sécurité

Un responsable israélien de la défense a indiqué à l’agence de presse Reuters que l’opération avait été coordonnée avec les États-Unis. Washington était informé à l’avance de la date et des modalités générales de la frappe. La Maison-Blanche n’a toutefois pas détaillé publiquement son rôle opérationnel au moment des premières déclarations, note l’agence Associated Press.

Publicité

Avant l’attaque, les États-Unis avaient renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient, avec le déploiement d’unités aériennes et navales supplémentaires, selon Al Jazeera. Plusieurs compagnies aériennes ont commencé à éviter les espaces aériens de la région, tandis que certains États ont conseillé à leurs ressortissants de différer leurs déplacements.

Les autorités israéliennes ont instauré un état d’urgence sur le territoire national, mesure permettant notamment la mobilisation rapide de réservistes et l’activation élargie de la défense civile. Des abris publics ont été ouverts dans plusieurs zones urbaines, d’après TF1 Info.

La mémoire immédiate de la guerre de 2025

Cette frappe intervient moins d’un an après la confrontation directe entre les deux pays en juin 2025. Le 13 juin 2025, Israël avait attaqué des installations militaires et nucléaires iraniennes, ce qui avait déclenché une riposte iranienne par missiles balistiques et drones visant le territoire israélien. Selon des données rassemblées par plusieurs centres d’analyse et reprises par l’encyclopédie factuelle Wikipedia, plus de 550 missiles et plus de 1 000 drones avaient alors été tirés.

Les États-Unis étaient ensuite intervenus en bombardant trois sites nucléaires iraniens le 22 juin 2025, avant qu’un cessez-le-feu ne soit annoncé le 24 juin 2025 sous pression diplomatique internationale, rapporte l’agence chinoise Xinhua. Cette confrontation, d’une durée de douze jours, avait marqué le passage d’affrontements indirects à des frappes assumées sur les territoires nationaux.

Depuis cet épisode, les autorités iraniennes ont régulièrement averti qu’une nouvelle attaque entraînerait une réponse directe. Après l’opération de ce samedi, des responsables iraniens ont indiqué envisager des représailles, y compris contre des installations militaires américaines dans la région, rapporte Reuters.

Une situation en évolution rapide

Au moment des premières communications officielles, l’Iran n’avait pas publié de bilan précis des dégâts ou d’éventuelles victimes, indique le média égyptien Egypt Today. Les installations touchées n’ont pas été détaillées publiquement par l’armée israélienne.

Les prochaines heures doivent permettre de déterminer l’ampleur de la riposte iranienne et le niveau d’implication des puissances régionales. Plusieurs chancelleries ont convoqué des réunions d’urgence et le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies devrait se réunir dans les prochaines heures à New York.