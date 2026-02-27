Bénin : 10 ans ferme pour viol sur mineure de 4 ans

La chambre de jugement des infractions commises à raison du sexe a condamné, mercredi 25 février 2026, un homme d’une trentaine d’années à dix ans de réclusion criminelle pour le viol d’une fillette de 4 ans. Le jugement a été rendu au cours d’une audience foraine tenue au Tribunal d’Abomey, juridiction compétente pour connaître des infractions liées aux violences sexuelles.

Les faits remontent à décembre 2025 à Zoungoudo, dans la commune de Bohicon, selon les informations rapportées par la radio Peace FM. L’accusé aurait attiré l’enfant en lui promettant de l’argent pour acheter de la nourriture avant de l’enfermer dans sa chambre. La mère de la victime, alertée par un autre enfant présent sur les lieux, serait intervenue après avoir entendu des cris, mettant fin à la scène.

À lire aussi Bénin : le groupe OFMAS décroche une triple certification ISO

Des charges confirmées malgré la contestation à la barre

Lors de son audition devant la Cour, le prévenu a plaidé non coupable. Les juges ont toutefois rappelé qu’au stade de l’enquête préliminaire, il aurait reconnu avoir eu des attouchements sur les parties intimes de l’enfant. Le dossier judiciaire comporte également les conclusions de l’examen gynécologique, qui font état d’une « défloration partielle récente », élément retenu dans l’appréciation des faits.

Au regard de la gravité des faits et de l’âge de la victime, le ministère public a requis la peine maximale prévue par la loi pour le viol sur mineure de moins de cinq ans. La juridiction a déclaré l’accusé coupable et a prononcé une peine de dix ans d’emprisonnement ferme.

En plus de la sanction pénale, le condamné devra payer une amende d’un million de francs CFA. La Cour a également accordé à la victime la somme d’un million de francs CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Un dispositif judiciaire pour juger les violences sexuelles

L’audience s’est tenue dans le cadre d’une session foraine, mécanisme qui permet à l’appareil judiciaire de statuer au plus près des populations sur des dossiers en état d’être jugés. Cette modalité vise à faciliter l’accès à la justice et à accélérer le traitement de certaines affaires.

Au Bénin, le code pénal prévoit des peines criminelles aggravées pour les violences sexuelles commises sur des mineurs, avec une protection renforcée lorsque la victime est âgée de moins de cinq ans. Ces dispositions confient le jugement de ce type d’infractions à des formations spécialisées. Le condamné dispose d’un délai de quinze jours pour exercer un recours contre la décision rendue à Abomey. À l’issue de ce délai, en l’absence d’appel, la peine deviendra définitive et sera mise à exécution conformément aux règles de procédure pénale.