Bénin : à Zè, un point de vente de chanvre indien démantelé

Une opération menée par les éléments du commissariat de l’arrondissement d’Adjan a permis de démanteler un point présumé de vente de chanvre indien dans la localité de Djitin Aga, arrondissement de Tangbo. L’intervention, conduite le mercredi 4 février 2026, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la détention et la commercialisation de substances prohibées.

Selon les informations publiées sur la page Facebook de la Police républicaine, l’opération fait suite à des renseignements concordants faisant état de l’utilisation d’une habitation comme lieu de trafic de chanvre indien. Une équipe de police s’est alors rendue sur les lieux afin de procéder aux vérifications d’usage.

La perquisition de la résidence mise en cause a permis la découverte de plusieurs éléments compromettants. Deux individus ont été trouvés en possession d’une quantité importante de graines de chanvre indien, de six boulettes de la même substance, ainsi que d’une somme de 25 350 francs CFA. Les forces de l’ordre ont également saisi deux téléphones portables, deux plaquettes de produits pharmaceutiques, notamment du paracétamol et du fragil, ainsi que divers objets dont l’origine est jugée suspecte. Les deux personnes interpellées ont été immédiatement conduites au commissariat d’Adjan, où elles sont placées en garde à vue dans l’attente des suites judiciaires prévues par la loi.