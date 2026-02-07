Bénin : accident mortel sur l’axe Dogbo–Djakotomey

Un grave accident de la route a coûté la vie à deux jeunes et fait un blessé grave sur l’axe Dogbo–Djakotomey, le mercredi 4 février 2026. Le drame s’est produit à hauteur de Dogbo-Sénandéhoué, selon des informations rapportées par Libre Express.

Les victimes se trouvaient à bord d’une moto qui transportait trois passagers en provenance de Djakotomey et en direction de Dogbo. Leur engin est entré en collision avec un camion stationné en bordure de chaussée. Des témoins cités par le correspondant local de Libre Express indiquent que la vitesse élevée à laquelle roulait la motocyclette n’a pas permis d’éviter l’impact.

L’un des occupants de la moto a succombé sur place, des suites du choc. Les deux autres blessés ont été évacués en urgence vers l’hôpital de zone d’Aplahoué. L’un d’eux est décédé dans la soirée du mercredi, aux environs de 22 heures, malgré les soins reçus. Le troisième passager, grièvement atteint, a été admis dans un état critique. Il était toujours plongé dans le coma au moment des faits rapportés. Les dépouilles des deux victimes ont été inhumées le jeudi 5 février 2026 à Dogbo.