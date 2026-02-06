Bénin : le présumé chef d’un cambriolage à Parakou interpellé à Abomey

Les services de police du troisième arrondissement de Parakou ont porté un coup significatif à la criminalité organisée, avec l’interpellation de deux individus impliqués dans un cambriolage d’envergure survenu récemment au quartier Gah. L’information a été rendue publique par la page Facebook officielle de la Police républicaine.

Les faits remontent à la nuit du lundi 29 janvier. Une quincaillerie bien connue de la zone a été prise pour cible par un groupe de malfaiteurs visiblement aguerris. Selon les premiers éléments de l’enquête, les auteurs ont opéré avec méthode. Le système de vidéosurveillance du magasin a d’abord été neutralisé, avant une intrusion par le portail principal. Sur place, les deux agents de sécurité en service ont été maîtrisés puis ligotés, laissant le champ libre aux cambrioleurs.

Le groupe s’est ensuite attaqué à un coffre-fort contenant une somme estimée à vingt-huit millions de francs CFA, ainsi que plusieurs documents administratifs et fonciers jugés sensibles. Pour évacuer le butin, les malfaiteurs ont utilisé un tricycle appartenant à l’entreprise, retrouvé plus tard abandonné.

L’enquête diligentée par le commissariat du troisième arrondissement a permis des avancées rapides. Les policiers ont pu récupérer le tricycle utilisé lors du forfait ainsi que l’ensemble des documents emportés, limitant ainsi les conséquences juridiques et administratives pour la société victime. Ces premiers résultats ont ouvert la voie à l’identification des membres du réseau.

Les investigations ont conduit les enquêteurs jusqu’à Abomey, dans le département du Zou, où le principal suspect, présenté comme le coordinateur du groupe, a été interpellé en compagnie d’un complice. Une perquisition menée à son domicile a permis la saisie de plusieurs objets jugés compromettants, notamment des clés de différentes natures, des plaques d’immatriculation étrangères, plusieurs téléphones portables, une somme de 30 000 francs CFA en numéraire, ainsi que divers effets actuellement en cours d’analyse.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et cambriolage en bande organisée. D’après la Police républicaine, les enquêtes se poursuivent afin d’identifier et d’appréhender les autres membres du réseau, ainsi que d’éventuels receleurs. Les services de sécurité entendent reconstituer l’ensemble de la chaîne criminelle et prévenir toute récidive.