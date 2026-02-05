Bénin : Baobab Express réagit après l'accident de Malanville

La compagnie Baobab Express SA a réagi officiellement à l’accident impliquant l’un de ses bus, survenu jeudi 5 février 2026 à Bodjécali, dans la commune de Malanville, sur l’axe Malanville–Parakou. Dans une note d’information, la direction générale indique que le véhicule a été impliqué dans une collision avec un camion transportant du carburant aux environs de 6h45. L’entreprise précise que neuf passagers se trouvaient à bord au moment des faits et qu’ils ont tous été évacués du bus.

Les personnes nécessitant une prise en charge médicale ont été conduites dans un centre hospitalier, d’où elles seraient déjà sorties, selon la compagnie. Baobab Express annonce en revanche le décès du convoyeur du bus, présenté comme un collaborateur de l’entreprise. « La Direction Générale de BAOBAB EXPRESS SA présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à l’ensemble du personnel », indique le communiqué. La société remercie également les secours et les autorités pour leur intervention.

Un drame confirmé par les autorités locales

Avant cette réaction officielle, des responsables locaux avaient livré un premier bilan dans le journal de 13 heures de Bénin TV. Le maire de Malanville avait évoqué « beaucoup de dégâts matériels et même pertes en vie humaine », précisant qu’un passager avait été retrouvé calciné dans le véhicule incendié. Il avait également indiqué que le camion percuté se trouvait à l’arrêt pour des formalités douanières.

De son côté, le directeur de l’hôpital de zone de Malanville–Karimama, Alexis Sossou Gbétablé, avait détaillé la prise en charge médicale. « Il faut dire que nous, ici, à l’hôpital de zone de Malanville, nous avons reçu six blessés. Six blessés dont quatre bénins, c’est-à-dire qui ont juste eu de l’intégration. Il y a un brûlé au deuxième degré superficiel dans la surface estimée à 12%. Et le plus grave brûlé au deuxième degré profond avec une surface estimée à 36%. Et ce dernier a été rapidement conditionné dans le bloc opératoire. Nous avons mobilisé rapidement l’ambulance pour l’évacuer sur Parakou, afin qu’il reçoive encore les soins appropriés », a-t-il expliqué.