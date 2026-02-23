Bénin : Une émission de Radio Maranatha suspendue après des aveux de cannibalisme en direct

Décision immédiate du régulateur. À Cotonou, la sanction frappe un programme accusé d’avoir diffusé des propos criminels et attentatoires à la morale publique. Le couperet tombe le 23 février 2026. Par mesure conservatoire, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ordonne l’arrêt de l’émission « Témoignage, qu’a-t-il fait pour toi ? » diffusée sur Radio Maranatha. L’animateur Daniel MONTCHO reçoit une interdiction d’antenne sans limitation de durée. Le dossier part au parquet après les déclarations de l’invité Samuel AKOWANOU.

Diffusés à l’antenne, les propos incriminés décrivent des actes de cannibalisme et des homicides. Plus loin, il relate un meurtre commis sur une route au Nigéria et la revente d’une moto au Bénin. Il évoque encore des exhumations de crânes humains dans un cimetière d’Amoukoko, toujours au Nigéria. Le régulateur reproche à l’animateur une conduite jugée légère, laissant se dérouler ces séquences sans recadrage. Le promoteur de la station reçoit un avertissement formel.

Une chaîne de responsabilités engagées

Au visa de la Constitution et du Code de l’information et de la communication, la HAAC retient la diffusion de contenus faisant l’apologie du crime et portant atteinte aux bonnes mœurs. Les articles contractuels liant l’organe de régulation à la radio se trouvent également cités. Dans le même acte, l’institution annonce la saisine du procureur de la République pour exploitation judiciaire des déclarations. La mesure d’interdiction du programme court « jusqu’à nouvel ordre ».

Notifiée aux responsables de la station et à l’animateur, la décision entre en vigueur immédiatement. Le texte prévoit sa publication au Journal Officiel. Sur le plan pénal, l’ouverture d’une procédure dépendra de l’appréciation du ministère public. Prochaine étape administrative : la formalisation de la sanction dans les supports officiels et le suivi de son exécution par le régulateur.