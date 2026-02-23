Bénin : Celtiis Cash lance la mini-app Play Pass

Le paysage digital béninois franchit un nouveau cap. Celtiis Cash, en partenariat avec la fintech SEMOA vient de lancer Play Pass, une mini-app intégrée à sa super-app waa. La cérémonie de lancement a lieu ce jeudi 19 février 2026 au siège de Celtiis Bénin en présence de journalistes et des membres de la fédération Béninoise des Sports électroniques Cette solution ambitieuse vise à lever les barrières d’accès aux services de streaming et de gaming mondiaux.

Une Super-App pour un Quotidien Connecté

La super application waa de Celtiis, s’impose désormais comme un écosystème complet. Lancée il y a deux ans, elle regroupe tous les services de Celtiis y compris Celtiis Cash, et une panoplie de services qui simplifie la vie des utilisateurs. Qu’il s’agisse de commander un repas, de payer scolarité des enfants ou d’organiser des événements via Celtiis Events, tout est centralisé.

L’arrivée de la mini application Pass, le bébé vedette né de la collaboration avec la fintech SEMOA vient enrichir cette offre en permettant l’achat de codes de réabonnement pour des plateformes comme Netflix, Spotify, PlayStation ou Amazon sans avoir recours à une carte bancaire. « Notre ambition est claire : c’est de rendre le digital le plus accessible possible, plus pratique et plus propre aux utilisateurs… Play Pass, c’est donc la liberté de se divertir sans contraintes.», a précisé Maxime FADO, Directeur par intérim de Celtiis Cash lors du lancement de la mini-app Play Pass.

Comment fonctionne Play Pass ?

L’utilisation de la mini-app Play Pass est simple et accessible à tous, quel que soit l’opérateur d’origine. Il suffit d’installer la super application waa (disponible sur PlayStore et AppStore), d’ouvrir un compte Celtiis Cash et de se connecter à la mini-app Playpass pour créditer son solde directement via votre compte. Sélectionnez ensuite la plateforme de votre choix (Amazon, Netflix, etc.) et générez votre code de recharge instantanément. Utilisez ce code pour renouveler votre abonnement. « Avec Celtiis Cash, nous avons pensé à cette innovation pour pouvoir répondre au besoin des utilisateurs. » a indiqué le Représentant de SEMOA, Auric Béhanzin.

Médard Djikété, Président de la Fédération Béninoise des Sports Electroniques, voit en la mini-app Play pass un levier majeur pour la communauté des gamers. « C’est une chance que Celtiis nous donne, pour faciliter non seulement la vie des gamers, mais aussi celle de tout un chacun… Grâce à ça, nous pouvons facilement faire la promotion de cette appli, et aussi, nous mettre en avant sur les scènes internationales. ». Adapté aux usages locaux, autonome et facile à utiliser la mini-app Play Pass offre une expérience sécurisée aux utilisateurs. Ce partenariat entre Celtiis Cash et SEMOA s’inscrit dans une dynamique de valorisation des solutions locales et d’appui au développement de l’écosystème numérique béninois