Bénin : Cinq individus interpellés pour fabrication de faux billet de banque

Cinq individus ont été interpellés à Ouassa-Péhunco dans une affaire de détention et de tentative de mise en circulation de faux billets de banque. L’opération a été menée dans la soirée du mercredi 11 février 2026 par le commissariat de l’arrondissement, à la suite d’un renseignement signalant des activités suspectes dans une buvette de la localité. L’information a été rendue publique par la page Facebook de la Police républicaine.

Selon la source policière, l’équipe conduite par le commissaire s’est rapidement transportée sur les lieux indiqués, où les agents ont surpris les mis en cause en pleine négociation. La fouille effectuée sur place a permis de découvrir, en possession de l’un d’eux, un sac de jute contenant deux flacons de liquide de couleur marron, une seringue ainsi que trois enveloppes scellées.

Ces enveloppes renfermaient des papiers noircis découpés au format de billets de 10.000 francs CFA. Sur ces supports étaient apposés, au recto et au verso, quelques coupures de même valeur reconnues comme falsifiées.

D’après les premiers éléments recueillis après leur interpellation, les suspects s’étaient donné rendez-vous dans le cadre d’une transaction impliquant des individus présentés comme des clients et des marabouts, avec pour objectif la multiplication de faux billets. L’un d’eux aurait déjà versé la somme de 195.000 francs CFA pour l’acquisition de produits et de matériels destinés à l’opération. La manœuvre, qui devait se poursuivre entre Kouandé et Péhunco, a été interrompue par l’intervention des forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer le niveau d’implication de chaque personne arrêtée et d’identifier d’éventuels complices. Sur instruction du procureur de la République, les cinq suspects ont été placés en garde à vue en attendant la suite de la procédure judiciaire.