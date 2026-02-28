Bénin : deux évadés de Lalo repris à Bohicon par la Police républicaine

Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 février 2026, deux hommes recherchés pour vol de moutons et de motos ont été interpellés par les agents du commissariat d’Avogbanna à Bohicon. L’information émane de la page Facebook de la Police républicaine, qui précise que les suspects s’étaient évadés quelques semaines plus tôt alors qu’ils étaient détenus au commissariat de Lalo.

Selon le récit publié par l’institution policière, l’opération a été conduite sous la supervision directe du chef d’unité du commissariat d’Avogbanna, dans l’arrondissement du même nom. Les forces de l’ordre ont d’abord localisé le refuge des fugitifs avant de procéder à l’interpellation du premier suspect dans la journée du vendredi, sur la base de renseignements présentés comme fiables. Ce dernier a ensuite permis aux policiers de retrouver son présumé complice le samedi 28 février aux environs de 8 h 30 dans un kiosque à Houawè.

Une remise à la justice après avis du procureur

Après leur arrestation, les deux hommes doivent être reconduits au commissariat de Lalo pour la poursuite de la procédure engagée au début du mois de février. Cette remise intervient « après avis du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey », juridiction territorialement compétente pour connaître du dossier.

Les deux suspects avaient été appréhendés dans un village de la commune de Lalo alors qu’ils venaient de commettre le vol d’une moto et de plusieurs moutons. Toujours selon la Police républicaine, ils avaient réussi à s’échapper menottés en profitant d’un moment d’inattention des agents chargés de leur conduite et de leur surveillance.

Cette fuite avait déclenché des recherches dans plusieurs localités du département. Après « quelques jours de cavale », les deux hommes ont finalement été retrouvés dans la zone de Bohicon grâce à l’exploitation de renseignements opérationnels et à la coordination entre unités territoriales.