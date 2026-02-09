Bénin : Devant les agents parlementaires, Djogbénou prône discipline et continuité

Le Président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Fifamè Djogbénou, a présidé, dans la matinée du lundi 9 février 2026, la première cérémonie officielle de montée des couleurs de la 10ᵉ législature. La cérémonie s’est tenue au siège du Parlement, en présence du personnel parlementaire, conformément à la tradition instaurée sous la précédente mandature.

Après l’exécution des trois couplets de L’Aube nouvelle, hymne national du Bénin, le nouveau Président du Parlement s’est adressé aux agents de l’administration parlementaire. Dans une allocution marquée par un appel à la continuité institutionnelle, Joseph Fifamè Djogbénou a tenu à situer sa prise de fonction dans la droite ligne de celle de son prédécesseur, Louis Gbèhounou Vlavonou.

« On pourrait penser que c’est un jour nouveau. Mais l’État est une continuité. Et l’administration parlementaire est une continuité aussi », a-t-il déclaré, soulignant que le changement de leadership ne devait en aucun cas remettre en cause les principes de fonctionnement de l’institution. Il a insisté sur la nécessité de maintenir le même niveau d’engagement, de rigueur et de dévouement au service public.

Dans son message, le Président de l’Assemblée nationale a rappelé l’importance du respect du bien public et de l’abnégation au travail, appelant l’ensemble du personnel à conserver la même discipline et la même exigence professionnelle. « La rigueur avec laquelle vous avez soutenu le Président Vlavonou doit être la même ; (…) le respect du bien public doit être le même », a-t-il martelé, tout en assurant de la proximité et de la solidarité du bureau qu’il préside.

Poursuivant son propos, Joseph Fifamè Djogbénou a mis en lumière la portée symbolique des cérémonies de levée du drapeau national. Il les a présentées comme des moments de recueillement, de respect des valeurs républicaines et de communion autour de l’idéal national. « C’est le lieu de réitération de notre devoir à l’unité nationale », a-t-il affirmé, souhaitant la pérennisation de cette tradition.

En conclusion, le Président du Parlement a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale, saluant un processus conduit « avec autant de clarté » et « autant de dignité ». Il a enfin formulé un vœu empreint de solennité pour la durée de la législature : « Je prie Dieu et les mânes de nos ancêtres que chacun garde la santé (…) afin qu’à la fin du septennat, nous soyons encore ensemble vivants pour célébrer davantage le Bénin ».